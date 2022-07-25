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"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме - РИА Новости, 25.07.2022
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"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме - РИА Новости, 25.07.2022
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме
"Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:04
2022-07-25T14:04
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan Energy, сообщила пресс-служба российской компании."Заключение соглашения направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла, расположенной на северо-западе страны", - говорится в сообщении.An Xuan Energy JSC – энергетическая компания, деятельность которой сосредоточена в области инвестиций и разработки энергетических проектов, включая строительство ГЭС, ветро- и солнечных станций а также теплоэлектростанций, работающих на биотопливе.В контуре "НоваВинда" сосредоточено управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" намерен ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вьетнам, в мире
14:04 25.07.2022
 
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме

"Росатом" подписал соглашение с An Xuan Energy о строительстве ветропарка во Вьетнаме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan Energy, сообщила пресс-служба российской компании.
"Заключение соглашения направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла, расположенной на северо-западе страны", - говорится в сообщении.
An Xuan Energy JSC – энергетическая компания, деятельность которой сосредоточена в области инвестиций и разработки энергетических проектов, включая строительство ГЭС, ветро- и солнечных станций а также теплоэлектростанций, работающих на биотопливе.
В контуре "НоваВинда" сосредоточено управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" намерен ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.
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ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВьетнамВ мире
 
 
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