https://ria.ru/20220725/rosatom-1804778158.html

"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме

"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме - РИА Новости, 25.07.2022

"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме

"Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:04

2022-07-25T14:04

2022-07-25T14:04

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan Energy, сообщила пресс-служба российской компании."Заключение соглашения направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла, расположенной на северо-западе страны", - говорится в сообщении.An Xuan Energy JSC – энергетическая компания, деятельность которой сосредоточена в области инвестиций и разработки энергетических проектов, включая строительство ГЭС, ветро- и солнечных станций а также теплоэлектростанций, работающих на биотопливе.В контуре "НоваВинда" сосредоточено управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" намерен ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.

https://ria.ru/20220718/aes-1803338308.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вьетнам, в мире