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"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме - РИА Новости, 25.07.2022
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме
"Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:04
2022-07-25T14:04
2022-07-25T14:04
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Росатом" собирается построить ветропарк во Вьетнаме, соглашение об этом подписали дивизион госкорпорации по ветроэнергетике АО "НоваВинд" и вьетнамская An Xuan Energy, сообщила пресс-служба российской компании."Заключение соглашения направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла, расположенной на северо-западе страны", - говорится в сообщении.An Xuan Energy JSC – энергетическая компания, деятельность которой сосредоточена в области инвестиций и разработки энергетических проектов, включая строительство ГЭС, ветро- и солнечных станций а также теплоэлектростанций, работающих на биотопливе.В контуре "НоваВинда" сосредоточено управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день компания ввела в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" намерен ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.
https://ria.ru/20220718/aes-1803338308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, вьетнам, в мире
"Росатом" построит ветропарк во Вьетнаме
"Росатом" подписал соглашение с An Xuan Energy о строительстве ветропарка во Вьетнаме