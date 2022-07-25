https://ria.ru/20220725/rezervy-1804734077.html

ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа

ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа - РИА Новости, 25.07.2022

ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа

Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности повышает с августа нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:31

2022-07-25T11:31

2022-07-25T12:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности повышает с августа нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора."Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил нормативы обязательных резервов. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года", - сообщает ЦБ.Так, они повышены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 процентный пункт - до 3%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте вырастут на 1 процентный пункт для банков с универсальной лицензией и на 3 процентных пункта для небанковских кредитных организаций - до 5%.Отмечается также, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.ЦБ в дальнейшем планирует продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций: уже в январе 2023 года нормативы вырастут до 4% и 7%, а в июне 2023 года - до 5% и 8% соответственно."Иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения", - добавил регулятор.

https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html

https://ria.ru/20220714/defolt-1802315524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия