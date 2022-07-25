https://ria.ru/20220725/rezervy-1804734077.html
ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа
ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа - РИА Новости, 25.07.2022
ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа
Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности повышает с августа нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:31
2022-07-25T11:31
2022-07-25T12:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности повышает с августа нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора."Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил нормативы обязательных резервов. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года", - сообщает ЦБ.Так, они повышены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 процентный пункт - до 3%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте вырастут на 1 процентный пункт для банков с универсальной лицензией и на 3 процентных пункта для небанковских кредитных организаций - до 5%.Отмечается также, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.ЦБ в дальнейшем планирует продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций: уже в январе 2023 года нормативы вырастут до 4% и 7%, а в июне 2023 года - до 5% и 8% соответственно."Иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения", - добавил регулятор.
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
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РИА Новости
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
11:31 25.07.2022 (обновлено: 12:09 25.07.2022)
ЦБ повысит нормативы обязательных резервов с августа
ЦБ с августа повысит нормативы обязательных резервов для некоторых кредитных организаций
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности повышает с августа нормативы обязательных резервов для ряда кредитных организаций, говорится в сообщении
регулятора.
"Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил нормативы обязательных резервов. Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года", - сообщает ЦБ
.
Так, они повышены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в рублях на 1 процентный пункт - до 3%. При этом нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте вырастут на 1 процентный пункт для банков с универсальной лицензией и на 3 процентных пункта для небанковских кредитных организаций - до 5%.
Отмечается также, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остаются без изменения.
ЦБ в дальнейшем планирует продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций: уже в январе 2023 года нормативы вырастут до 4% и 7%, а в июне 2023 года - до 5% и 8% соответственно.
"Иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения", - добавил регулятор.