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"Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие 2022 года - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220725/reyting-1804738377.html
"Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие 2022 года
"Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие 2022 года - РИА Новости, 25.07.2022
"Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие 2022 года
"Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие, вторую строчку в рейтинге занимает Первый канал, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:47
2022-07-25T14:41
россия
россия-1 (телеканал)
телевидение
общество
нтв (телеканал)
дом кино
культура
новости культуры
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие, вторую строчку в рейтинге занимает Первый канал, сообщили РИА Новости в Mediascope.Согласно исследованию, первое место в топ-20 телеканалов занимает "Россиия 1", ее рейтинг составляет 2,2%, а доля просмотра 15,1%. Вторая строчка в рейтинге принадлежит Первому каналу. Рейтинг - 1,4%, доля - 10,0%. Следующую строчку в списке занимает канал "НТВ", его рейтинг - 1,2%, а доля просмотра - 8,6%.По информации исследования, четвертое место принадлежит Пятому каналу, рейтинг составил 0,8%, а доля просмотра - 5,7%. Пятая строчка - РЕН ТВ с рейтингом 0,7% и с долей просмотра 4,7%.Следующие строчки в топ-20 каналов за первое полугодие 2022 году заняли: "СТС", "Домашний", "ТВ Центр", "Россия 24", "ТНТ", "ТВ-3", "Карусель", "Звезда", "Пятница", "МИР", "МАТЧ ТВ", "DISNEY", "Россия К", "Мосфильм. Золотая Коллекция", "Дом кино".Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Целевая аудитория: 4+, регион: Россия (города 100+). Топ-20 составлялся за первое полугодие 2022 года.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792113959.html
https://ria.ru/20220702/televidenie-1799742738.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, россия-1 (телеканал), телевидение, общество, нтв (телеканал), дом кино, новости культуры
11:47 25.07.2022 (обновлено: 14:41 25.07.2022)
 
"Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие 2022 года

"Россия 1" возглавил рейтинг телеканалов за первое полугодие 2022 года

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Россия 1" стал самым рейтинговым каналом за первое полугодие, вторую строчку в рейтинге занимает Первый канал, сообщили РИА Новости в Mediascope.
Согласно исследованию, первое место в топ-20 телеканалов занимает "Россиия 1", ее рейтинг составляет 2,2%, а доля просмотра 15,1%. Вторая строчка в рейтинге принадлежит Первому каналу. Рейтинг - 1,4%, доля - 10,0%. Следующую строчку в списке занимает канал "НТВ", его рейтинг - 1,2%, а доля просмотра - 8,6%.
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По информации исследования, четвертое место принадлежит Пятому каналу, рейтинг составил 0,8%, а доля просмотра - 5,7%. Пятая строчка - РЕН ТВ с рейтингом 0,7% и с долей просмотра 4,7%.
Следующие строчки в топ-20 каналов за первое полугодие 2022 году заняли: "СТС", "Домашний", "ТВ Центр", "Россия 24", "ТНТ", "ТВ-3", "Карусель", "Звезда", "Пятница", "МИР", "МАТЧ ТВ", "DISNEY", "Россия К", "Мосфильм. Золотая Коллекция", "Дом кино".
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Целевая аудитория: 4+, регион: Россия (города 100+). Топ-20 составлялся за первое полугодие 2022 года.
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