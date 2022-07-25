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На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/referendum-1804741747.html
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 25.07.2022
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию
Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:53
2022-07-25T11:53
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах. Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ."Предусматривается уголовная ответственность за участие в незаконном референдуме. Это только обсуждается", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия
херсонская область
запорожская область
украина
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россия, херсонская область , запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
11:53 25.07.2022
 
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию

Украинские власти рассматривают наказания за участие в референдуме о вхождении в Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах. Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ.
"Предусматривается уголовная ответственность за участие в незаконном референдуме. Это только обсуждается", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
О санкциях против России, переговорах с Украиной и защите освобожденных территорий. Интервью Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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