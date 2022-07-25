https://ria.ru/20220725/referendum-1804741747.html
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 25.07.2022
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию
Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:53
2022-07-25T11:53
2022-07-25T11:53
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах. Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ."Предусматривается уголовная ответственность за участие в незаконном референдуме. Это только обсуждается", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html
россия
херсонская область
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию
Украинские власти рассматривают наказания за участие в референдуме о вхождении в Россию