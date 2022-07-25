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На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию

На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию - РИА Новости, 25.07.2022

На Украине хотят наказывать за участие в референдуме о вхождении в Россию

Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:53

2022-07-25T11:53

2022-07-25T11:53

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

запорожская область

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах. Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что в регионе создается избирательная комиссия для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ."Предусматривается уголовная ответственность за участие в незаконном референдуме. Это только обсуждается", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html

россия

херсонская область

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

россия, херсонская область , запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр