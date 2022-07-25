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В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает - РИА Новости, 25.07.2022
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, считает... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T07:04
2022-07-25T07:04
2022-07-25T07:11
херсонская область
россия
в мире
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, считает замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.При этом, по его словам, попытки украинской армии обстреливать Херсонскую область связаны с желанием запугать население и сорвать мероприятие по определению принадлежности региона."Люди в любом случае придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к Российской Федерации", — подчеркнул Стремоусов.По его словам, в регионе продолжает налаживаться мирная жизнь: зарплаты, пенсии и пособия уже выплачиваются в рублях, открываются банковские счета, люди массово подают документы на получение российского гражданства.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804597160.html
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херсонская область , россия, в мире, кирилл стремоусов, украина
07:04 25.07.2022 (обновлено: 07:11 25.07.2022)
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов заявил, что референдуму в регионе никто не помешает
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, считает замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Накануне пресс-служба администрации региона
сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.
"Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдет в любом случае. Референдум пройдет в законном поле, и его проведению никто не помешает", — сказал Стремоусов.
При этом, по его словам, попытки украинской армии обстреливать Херсонскую область связаны с желанием запугать население и сорвать мероприятие по определению принадлежности региона.
"Люди в любом случае придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к Российской Федерации", — подчеркнул Стремоусов.
По его словам, в регионе продолжает налаживаться мирная жизнь: зарплаты, пенсии и пособия уже выплачиваются в рублях, открываются банковские счета, люди массово подают документы на получение российского гражданства.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.