https://ria.ru/20220725/referendum-1804693172.html

В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает

В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает - РИА Новости, 25.07.2022

В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, считает... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T07:04

2022-07-25T07:04

2022-07-25T07:11

херсонская область

россия

в мире

кирилл стремоусов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Референдум по присоединению к России пройдет и этому никто не помешает, считает замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Накануне пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.При этом, по его словам, попытки украинской армии обстреливать Херсонскую область связаны с желанием запугать население и сорвать мероприятие по определению принадлежности региона."Люди в любом случае придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к Российской Федерации", — подчеркнул Стремоусов.По его словам, в регионе продолжает налаживаться мирная жизнь: зарплаты, пенсии и пособия уже выплачиваются в рублях, открываются банковские счета, люди массово подают документы на получение российского гражданства.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804597160.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

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