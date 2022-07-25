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Экс-генерал ФСБ заявил, что украинская разведка выставила себя на посмешище - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/razvedka-1804767352.html
Экс-генерал ФСБ заявил, что украинская разведка выставила себя на посмешище
Экс-генерал ФСБ заявил, что украинская разведка выставила себя на посмешище - РИА Новости, 25.07.2022
Экс-генерал ФСБ заявил, что украинская разведка выставила себя на посмешище
Украинская военная разведка подтвердила свою неадекватность - она планировала угон боевых самолетов ВКС РФ, не учитывая высокий морально-политический уровень... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:23
2022-07-25T13:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
черниговская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинская военная разведка подтвердила свою неадекватность - она планировала угон боевых самолетов ВКС РФ, не учитывая высокий морально-политический уровень российского общества, и потому серьезно просчиталась, в итоге выставив себя на посмешище, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым ВС РФ уничтожили ряд украинских военных объектов. Украинские разведчики нарушили прописные истины спецслужб, касающиеся конспирации, и раскрыли свое местоположение и внешность, заявил оперативный сотрудник ФСБ России в эфире телеканала "Россия 24"."Я сегодня, читая эти новости, откровенно посмеялся. Оказаться таким посмешищем - это ж надо было суметь, но украинские военные разведчики это смогли", - сказал Михайлов. "Мы имеем дело с неадекватами, которых даже зарубежные инструкторы не могут научить чему-то серьезному", - добавил он.Сведения об объектах своей ПВО украинские силовики раскрывали явно с санкции киевского руководства, будучи глубоко убежденными в успехе задуманного, полагает Михайлов."Но они не учли морально-политическое состояние российского общества и военных пилотов, в частности. Явно в Киеве судят по себе, считая, что если человека нельзя купить за деньги, то его можно купить за очень большие деньги. Но они серьезно просчитались", - подчеркнул собеседник агентства.По данным ФСБ, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета. При этом украинская сторона сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины. В числе переданных данных - зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира. Кроме того, было раскрыто, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20220725/grad-1804749981.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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россия, украина, черниговская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато
13:23 25.07.2022
 
Экс-генерал ФСБ заявил, что украинская разведка выставила себя на посмешище

Экс-генерал ФСБ Михайлов: военная разведка Украины подтвердила свою неадекватность

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинская военная разведка подтвердила свою неадекватность - она планировала угон боевых самолетов ВКС РФ, не учитывая высокий морально-политический уровень российского общества, и потому серьезно просчиталась, в итоге выставив себя на посмешище, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым ВС РФ уничтожили ряд украинских военных объектов. Украинские разведчики нарушили прописные истины спецслужб, касающиеся конспирации, и раскрыли свое местоположение и внешность, заявил оперативный сотрудник ФСБ России в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
12:25Специальная военная операция на Украине
ВС России подавили четыре взвода "Градов"
"Я сегодня, читая эти новости, откровенно посмеялся. Оказаться таким посмешищем - это ж надо было суметь, но украинские военные разведчики это смогли", - сказал Михайлов. "Мы имеем дело с неадекватами, которых даже зарубежные инструкторы не могут научить чему-то серьезному", - добавил он.
Сведения об объектах своей ПВО украинские силовики раскрывали явно с санкции киевского руководства, будучи глубоко убежденными в успехе задуманного, полагает Михайлов.
"Но они не учли морально-политическое состояние российского общества и военных пилотов, в частности. Явно в Киеве судят по себе, считая, что если человека нельзя купить за деньги, то его можно купить за очень большие деньги. Но они серьезно просчитались", - подчеркнул собеседник агентства.
По данным ФСБ, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета. При этом украинская сторона сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины. В числе переданных данных - зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира. Кроме того, было раскрыто, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧерниговская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныНАТО
 
 
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