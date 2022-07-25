https://ria.ru/20220725/razvedka-1804711253.html
Украинская разведка нарушила прописные истины спецслужб, заявили в ФСБ
Украинская разведка нарушила прописные истины спецслужб, заявили в ФСБ - РИА Новости, 25.07.2022
Украинская разведка нарушила прописные истины спецслужб, заявили в ФСБ
Украинские разведчики, планировавшие угнать самолеты ВКС РФ, нарушили прописные истины спецслужб, касающиеся конспирации, и раскрыли свое местоположение и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:48
2022-07-25T09:48
2022-07-25T09:48
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские разведчики, планировавшие угнать самолеты ВКС РФ, нарушили прописные истины спецслужб, касающиеся конспирации, и раскрыли свое местоположение и внешность, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."Украинские спецслужбы пошли на нарушение прописных истин разведки - нарушение конспирации. Сотрудники ГУР раскрыли не только свою принадлежность к разведке, но и собственную внешность и свое местоположение ", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины
Украинская разведка нарушила прописные истины спецслужб, заявили в ФСБ
ФСБ: украинские разведчики, планировавшие угнать самолет, нарушили раскрыли свою внешность