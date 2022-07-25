https://ria.ru/20220725/rassledovanie-1804740968.html
Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России
Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России - РИА Новости, 25.07.2022
Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, на которую возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, уехала в Грузию, сообщила РИА... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:52
2022-07-25T11:52
2022-07-25T17:35
происшествия
александр бастрыкин
андрей травников
россия
новосибирск
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 25 июл — РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, на которую возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, уехала в Грузию, сообщила РИА Новости ее коллега, депутат Светлана Каверзина.Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ") после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах."Да, Хельга уехала за границу. Да, она сейчас в Грузии", — сказала Каверзина, уточнив, что эту информацию Пирогова ей сообщила в личной переписке.Позже Пирогова лично подтвердила РИА Новости, что выехала из страны. "Да, я в Грузии", — ответила она в Telegram.В пятницу Пирогова сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в отдел СК по вызову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что в случае неявки в СК Пирогова будет объявлена в розыск.По данным следствия, 15 июля Пирогова "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Пирогова также сообщала, что в отношении нее в полиции составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой коалиции "Новосибирск 2020".
https://ria.ru/20220722/deputat-1804221749.html
https://ria.ru/20220722/deputat-1804202088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, андрей травников, россия, новосибирск, украина, следственный комитет россии (ск рф)
11:52 25.07.2022 (обновлено: 17:35 25.07.2022)
Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России
Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после возбуждения дела о фейках про армию
НОВОСИБИРСК, 25 июл — РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, на которую возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, уехала в Грузию, сообщила РИА Новости ее коллега, депутат Светлана Каверзина.
Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина
возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ") после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах.
"Да, Хельга уехала за границу. Да, она сейчас в Грузии", — сказала Каверзина, уточнив, что эту информацию Пирогова ей сообщила в личной переписке.
Позже Пирогова лично подтвердила РИА Новости, что выехала из страны. "Да, я в Грузии", — ответила она в Telegram.
В пятницу Пирогова сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в отдел СК
по вызову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что в случае неявки в СК Пирогова будет объявлена в розыск.
По данным следствия, 15 июля Пирогова "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России
.
В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине
, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников
, назвав ее поступок "циничной выходкой".
Пирогова также сообщала, что в отношении нее в полиции составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска
в составе так называемой коалиции "Новосибирск 2020".