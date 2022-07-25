https://ria.ru/20220725/rassledovanie-1804740968.html

Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России

Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России - РИА Новости, 25.07.2022

Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, на которую возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, уехала в Грузию, сообщила РИА... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:52

2022-07-25T11:52

2022-07-25T17:35

происшествия

александр бастрыкин

андрей травников

россия

новосибирск

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 25 июл — РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, на которую возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии, уехала в Грузию, сообщила РИА Новости ее коллега, депутат Светлана Каверзина.Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ") после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах."Да, Хельга уехала за границу. Да, она сейчас в Грузии", — сказала Каверзина, уточнив, что эту информацию Пирогова ей сообщила в личной переписке.Позже Пирогова лично подтвердила РИА Новости, что выехала из страны. "Да, я в Грузии", — ответила она в Telegram.В пятницу Пирогова сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в отдел СК по вызову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что в случае неявки в СК Пирогова будет объявлена в розыск.По данным следствия, 15 июля Пирогова "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Пирогова также сообщала, что в отношении нее в полиции составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой коалиции "Новосибирск 2020".

https://ria.ru/20220722/deputat-1804221749.html

https://ria.ru/20220722/deputat-1804202088.html

россия

новосибирск

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, андрей травников, россия, новосибирск, украина, следственный комитет россии (ск рф)