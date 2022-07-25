https://ria.ru/20220725/raskladka-1804720436.html

"Ъ": в Россию поставляют все больше клавиатур без кириллической раскладки

"Ъ": в Россию поставляют все больше клавиатур без кириллической раскладки - РИА Новости, 25.07.2022

"Ъ": в Россию поставляют все больше клавиатур без кириллической раскладки

К концу года доля клавиатур без кириллической раскладки на российском рынке достигнет десяти процентов из-за параллельного импорта, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:38

2022-07-25T10:38

2022-07-25T14:55

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ланит

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. К концу года доля клавиатур без кириллической раскладки на российском рынке достигнет десяти процентов из-за параллельного импорта, пишет "Коммерсантъ".По словам руководителя направления "Ноутбуки и ПК" "Марвел-Дистрибуции" Андрея Латышева, клавиатуры без кириллицы поступают на отечественный рынок не только от компаний, официально отказавшихся от сотрудничества с Москвой, но и от китайских предприятий.Как заявили изданию в Минпромторге, проблему можно решить гравировкой кириллических символов на товарах, уже прибывших в страну."Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки, в том числе в России",— отметили в ведомстве.Однако исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов подчеркнул, что даже если отечественные ретейлеры возьмут на себя обязанность добавлять российскую раскладку на клавиатуру, подобные меры могут оттолкнуть покупателей.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт: в него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota; электроника фирм Apple, Samsung, Sony, бытовая техника Siemens, Dyson и игровые приставки Xbox и PlayStation. Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, теперь оно действует до конца года.

https://ria.ru/20220721/elektronika-1804103132.html

https://ria.ru/20220720/import-1803616606.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ланит, евразийский экономический союз