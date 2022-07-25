10:38 25.07.2022 (обновлено: 14:55 25.07.2022)
"Ъ": в Россию поставляют все больше клавиатур без кириллической раскладки
"Ъ": доля ноутбуков в России с клавиатурой без кириллицы достигнет десяти процентов
Работа за компьютером
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. К концу года доля клавиатур без кириллической раскладки на российском рынке достигнет десяти процентов из-за параллельного импорта, пишет "Коммерсантъ".
По словам руководителя направления "Ноутбуки и ПК" "Марвел-Дистрибуции" Андрея Латышева, клавиатуры без кириллицы поступают на отечественный рынок не только от компаний, официально отказавшихся от сотрудничества с Москвой, но и от китайских предприятий.
Как заявили изданию в Минпромторге, проблему можно решить гравировкой кириллических символов на товарах, уже прибывших в страну.
"Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки, в том числе в России",— отметили в ведомстве.
Однако исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов подчеркнул, что даже если отечественные ретейлеры возьмут на себя обязанность добавлять российскую раскладку на клавиатуру, подобные меры могут оттолкнуть покупателей.
"Если наносить русскую раскладку будут продавцы, им придется вскрывать коробки. Это большой минус для продаж: клиенты не готовы покупать товар со вскрытой коробкой", — считает эксперт.
В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт: в него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota; электроника фирм Apple, Samsung, Sony, бытовая техника Siemens, Dyson и игровые приставки Xbox и PlayStation. Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, теперь оно действует до конца года.