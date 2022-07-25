https://ria.ru/20220725/raskhody-1804688920.html

РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы

РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы - РИА Новости, 25.07.2022

РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы

Минтруд разработал антикоррупционные поправки в законодательство с целью ужесточения контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T03:05

2022-07-25T03:05

2022-07-25T03:51

россия

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд разработал антикоррупционные поправки в законодательство с целью ужесточения контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.Авторы инициативы планируют обязать глав государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей.Сейчас же этим категориям граждан необходимо сообщать о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. По подсчетам издания, нововведение может затронуть 206,6 тысяч россиян.Также ведомство намерено расширить список сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом, включив в него взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что инициативу одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

https://ria.ru/20220425/ukaz-1785395137.html

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россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)