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РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы
РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы - РИА Новости, 25.07.2022
РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы
Минтруд разработал антикоррупционные поправки в законодательство с целью ужесточения контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T03:05
2022-07-25T03:05
2022-07-25T03:51
россия
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд разработал антикоррупционные поправки в законодательство с целью ужесточения контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.Авторы инициативы планируют обязать глав государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей.Сейчас же этим категориям граждан необходимо сообщать о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. По подсчетам издания, нововведение может затронуть 206,6 тысяч россиян.Также ведомство намерено расширить список сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом, включив в него взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что инициативу одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
https://ria.ru/20220425/ukaz-1785395137.html
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россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
03:05 25.07.2022 (обновлено: 03:51 25.07.2022)
РБК: директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы
РБК: Минтруд планирует обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы