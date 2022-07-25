Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух" - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/rakety-1804912480.html
Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух"
Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух" - РИА Новости, 25.07.2022
Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух"
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов, сообщило... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:26
2022-07-25T23:26
в мире
япония
сша
государственный департамент сша
конгресс сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов, сообщило оборонное ведомство страны в понедельник."Госдепартамент принял решение одобрить возможную поставку правительству Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования на приблизительную стоимость 293 миллиона долларов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, документация о возможной сделке передана в конгресс США.Поставка планируется по запросу японской стороны, которая хочет закупить 150 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса "воздух-воздух" и три секции для наведения AIM-120 AMRAAM. Контракт также включает поставку ракетных контейнеров AIM-120 секций управления и сопутствующего оборудования, запчастей, а также техническое и логистическое обслуживание."Возможная сделка за счет поддержки крупнейшего союзника, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов", - добавляется в сообщении Пентагона.В США также отмечают, что дополнительные поставки ракет, которые уже есть в арсенале Японии, "улучшат ее возможности по реагированию на сегодняшние и будущие угрозы для самообороны и защиты дислоцированных в регионе американских военных".
https://ria.ru/20220720/ad-1803599937.html
https://ria.ru/20220703/yaponiya-1799962875.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, государственный департамент сша, конгресс сша, министерство обороны сша
23:26 25.07.2022
 
Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух"

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух" на $293 миллиона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов, сообщило оборонное ведомство страны в понедельник.
"Госдепартамент принял решение одобрить возможную поставку правительству Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования на приблизительную стоимость 293 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, документация о возможной сделке передана в конгресс США.
Поставка планируется по запросу японской стороны, которая хочет закупить 150 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса "воздух-воздух" и три секции для наведения AIM-120 AMRAAM. Контракт также включает поставку ракетных контейнеров AIM-120 секций управления и сопутствующего оборудования, запчастей, а также техническое и логистическое обслуживание.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 01:36
В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе
"Возможная сделка за счет поддержки крупнейшего союзника, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов", - добавляется в сообщении Пентагона.
В США также отмечают, что дополнительные поставки ракет, которые уже есть в арсенале Японии, "улучшат ее возможности по реагированию на сегодняшние и будущие угрозы для самообороны и защиты дислоцированных в регионе американских военных".
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 20:40
В Японии усомнились в американской защите и захотели создать ядерное оружие
 
В миреЯпонияСШАГосударственный департамент СШАКонгресс СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала