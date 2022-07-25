Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух"
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух" на $293 миллиона
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов, сообщило оборонное ведомство страны в понедельник.
"Госдепартамент принял решение одобрить возможную поставку правительству Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования на приблизительную стоимость 293 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, документация о возможной сделке передана в конгресс США.
Поставка планируется по запросу японской стороны, которая хочет закупить 150 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса "воздух-воздух" и три секции для наведения AIM-120 AMRAAM. Контракт также включает поставку ракетных контейнеров AIM-120 секций управления и сопутствующего оборудования, запчастей, а также техническое и логистическое обслуживание.
20 июля, 01:36В Японии заявили, что США устроили ад в Восточной Европе
"Возможная сделка за счет поддержки крупнейшего союзника, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов", - добавляется в сообщении Пентагона.
В США также отмечают, что дополнительные поставки ракет, которые уже есть в арсенале Японии, "улучшат ее возможности по реагированию на сегодняшние и будущие угрозы для самообороны и защиты дислоцированных в регионе американских военных".