https://ria.ru/20220725/rakety-1804912480.html

Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух"

Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух" - РИА Новости, 25.07.2022

Госдеп одобрил продажу Японии ракет класса "воздух–воздух"

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов, сообщило... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:26

2022-07-25T23:26

2022-07-25T23:26

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япония

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государственный департамент сша

конгресс сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов, сообщило оборонное ведомство страны в понедельник."Госдепартамент принял решение одобрить возможную поставку правительству Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования на приблизительную стоимость 293 миллиона долларов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, документация о возможной сделке передана в конгресс США.Поставка планируется по запросу японской стороны, которая хочет закупить 150 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса "воздух-воздух" и три секции для наведения AIM-120 AMRAAM. Контракт также включает поставку ракетных контейнеров AIM-120 секций управления и сопутствующего оборудования, запчастей, а также техническое и логистическое обслуживание."Возможная сделка за счет поддержки крупнейшего союзника, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов", - добавляется в сообщении Пентагона.В США также отмечают, что дополнительные поставки ракет, которые уже есть в арсенале Японии, "улучшат ее возможности по реагированию на сегодняшние и будущие угрозы для самообороны и защиты дислоцированных в регионе американских военных".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, сша, государственный департамент сша, конгресс сша, министерство обороны сша