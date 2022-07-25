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Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
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Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон
Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон - РИА Новости, 25.07.2022
Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон
Американский режиссер Боб Рейфелсон скончался на 90-м году жизни, пишет Variety. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:30
2022-07-25T14:35
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский режиссер Боб Рейфелсон скончался на 90-м году жизни, пишет Variety.Личный ассистент постановщика сообщила, что он умер в своем доме в Аспене в окружении родных.Одна из первых картин Рейфелсона роуд-муви "Пять легких пьес" (1970) была внесена в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке конгресса и номинирована на "Оскар" в четырех категориях. Лента сделала звездой Джека Николсона.Актер также сыграл главную роль в другой ленте постановщика — неонуаре "Почтальон всегда звонит дважды" (1981).
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новости культуры, знаменитости, сша, джек николсон
11:30 25.07.2022 (обновлено: 14:35 25.07.2022)
 
Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон

Режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Рейфелсон умер на 90-м году жизни

© AP PhotoРежиссер Боб Рейфелсон
Режиссер Боб Рейфелсон - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo
Режиссер Боб Рейфелсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский режиссер Боб Рейфелсон скончался на 90-м году жизни, пишет Variety.
Личный ассистент постановщика сообщила, что он умер в своем доме в Аспене в окружении родных.
Одна из первых картин Рейфелсона роуд-муви "Пять легких пьес" (1970) была внесена в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке конгресса и номинирована на "Оскар" в четырех категориях. Лента сделала звездой Джека Николсона.
Актер также сыграл главную роль в другой ленте постановщика — неонуаре "Почтальон всегда звонит дважды" (1981).
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