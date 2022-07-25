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Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон

Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон - РИА Новости, 25.07.2022

Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон

Американский режиссер Боб Рейфелсон скончался на 90-м году жизни, пишет Variety. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:30

2022-07-25T11:30

2022-07-25T14:35

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский режиссер Боб Рейфелсон скончался на 90-м году жизни, пишет Variety.Личный ассистент постановщика сообщила, что он умер в своем доме в Аспене в окружении родных.Одна из первых картин Рейфелсона роуд-муви "Пять легких пьес" (1970) была внесена в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке конгресса и номинирована на "Оскар" в четырех категориях. Лента сделала звездой Джека Николсона.Актер также сыграл главную роль в другой ленте постановщика — неонуаре "Почтальон всегда звонит дважды" (1981).

https://ria.ru/20220722/smert-1804204638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, сша, джек николсон