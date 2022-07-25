https://ria.ru/20220725/putin-1804893660.html

Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров - РИА Новости, 25.07.2022

Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:09

2022-07-25T20:09

2022-07-25T22:56

владимир путин

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения.В ходе своего выступления глава государства обратил особое внимание на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники и особенно — на важность определения экономической модели производства и обновления парка с учетом интересов граждан в части доступности и удобства перелетов.По его словам, необходимо определить экономическую модель развития отрасли, в которой должны быть учтены интересы граждан в плане доступности и удобства перелетов, а также сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок в числе ключевых для отрасли. Кроме того, он призвал уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в этом вопросе.Президент добавил, что у страны есть уникальные возможности для развития и реализации потенциала в авиастроении, несмотря на трудности, возникшие из-за санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров.

https://ria.ru/20220725/elektronika-1804734844.html

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россия

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"Не перекладывать на плечи пассажиров" – Путин о затратах авиаотрасли Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения. 2022-07-25T20:09 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, технологии