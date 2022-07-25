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Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров
Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров - РИА Новости, 25.07.2022
Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров
Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:09
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владимир путин
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения.В ходе своего выступления глава государства обратил особое внимание на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники и особенно — на важность определения экономической модели производства и обновления парка с учетом интересов граждан в части доступности и удобства перелетов.По его словам, необходимо определить экономическую модель развития отрасли, в которой должны быть учтены интересы граждан в плане доступности и удобства перелетов, а также сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок в числе ключевых для отрасли. Кроме того, он призвал уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в этом вопросе.Президент добавил, что у страны есть уникальные возможности для развития и реализации потенциала в авиастроении, несмотря на трудности, возникшие из-за санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров.
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"Не перекладывать на плечи пассажиров" – Путин о затратах авиаотрасли
Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения.
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владимир путин, россия, экономика, технологии
20:09 25.07.2022 (обновлено: 22:56 25.07.2022)
 
Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

Путин: затраты на развитие авиаотрасли не должны перекладываться на плечи пассажиров

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения.
В ходе своего выступления глава государства обратил особое внимание на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники и особенно — на важность определения экономической модели производства и обновления парка с учетом интересов граждан в части доступности и удобства перелетов.
"Когда я говорю об интересах граждан, то, конечно, мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров", — подчеркнул Путин.
По его словам, необходимо определить экономическую модель развития отрасли, в которой должны быть учтены интересы граждан в плане доступности и удобства перелетов, а также сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.
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Путин назвал задачу по наращиванию объемов авиаперевозок в числе ключевых для отрасли. Кроме того, он призвал уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в этом вопросе.
Президент добавил, что у страны есть уникальные возможности для развития и реализации потенциала в авиастроении, несмотря на трудности, возникшие из-за санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров.
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