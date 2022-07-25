https://ria.ru/20220725/putin-1804815208.html

Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования

Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования - РИА Новости, 25.07.2022

Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:05

2022-07-25T16:05

2022-07-25T16:40

общество

владимир путин

образование

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220708/vykhodnoy-1801103177.html

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общество, владимир путин, образование, россия, навигатор абитуриента