https://ria.ru/20220725/putin-1804815208.html
Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования
Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования - РИА Новости, 25.07.2022
Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:05
2022-07-25T16:05
2022-07-25T16:40
общество
владимир путин
образование
россия
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220708/vykhodnoy-1801103177.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e1ae9480d3fee1d4e9eeda536e937f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, образование, россия, навигатор абитуриента
16:05 25.07.2022 (обновлено: 16:40 25.07.2022)
Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования
Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования 2 октября