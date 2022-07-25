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Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков
Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022
Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков
В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:22
2022-07-25T12:37
политика
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С Борисовым — не исключаем уже, наверное, в следующему месяце, в августе", — сказал Песков журналистам, добавив, что "может быть и раньше Борисов, там уже как график будет сверстан".По его словам, с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в ближайшее время Путин не планирует встречаться.
https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802732670.html
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политика, космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер)
12:22 25.07.2022 (обновлено: 12:37 25.07.2022)
 
Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует встречаться с экс-главой "Роскосмоса" Рогозиным

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С Борисовым — не исключаем уже, наверное, в следующему месяце, в августе", — сказал Песков журналистам, добавив, что "может быть и раньше Борисов, там уже как график будет сверстан".
По его словам, с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в ближайшее время Путин не планирует встречаться.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:51
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса"
 
ПолитикаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмосЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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