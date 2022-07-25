https://ria.ru/20220725/putin-1804749352.html

Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков

Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022

Путин может встретиться с Борисовым в августе, заявил Песков

В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:22

2022-07-25T12:22

2022-07-25T12:37

политика

космос - риа наука

дмитрий рогозин

роскосмос

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С Борисовым — не исключаем уже, наверное, в следующему месяце, в августе", — сказал Песков журналистам, добавив, что "может быть и раньше Борисов, там уже как график будет сверстан".По его словам, с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в ближайшее время Путин не планирует встречаться.

https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802732670.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер)