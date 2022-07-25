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Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение
Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение - РИА Новости, 25.07.2022
Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:30
2022-07-25T08:30
экономика
владимир путин
денис мантуров
виталий савельев
сша
украина
россия
евросоюз
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения, сообщила накануне пресс-служба Кремля."Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев", - говорится в сообщении.Президент России в конце марта уже проводил совещание по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения. По итогам первой встречи глава государства поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года. Также обсуждались меры по субсидированию авиакомпаниям РФ перевозок внутри страны; компенсации расходов, связанных с возвратом пассажирам билетов за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля; компенсации аэропортам южной и центральной части РФ, в которых введены ограничения на полеты, и другое.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.При этом на минувшей неделе Совет стран ЕС принял решение, которое уточняет ограничительные меры в отношении России в сфере авиации, разрешая определенные операции. В частности, разрешается техническая помощь России для авиационных товаров и технологий в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html
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экономика, владимир путин, денис мантуров, виталий савельев, сша, украина, россия, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
08:30 25.07.2022
 
Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение

Президент Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения, сообщила накануне пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев", - говорится в сообщении.
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:41
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Президент России в конце марта уже проводил совещание по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения. По итогам первой встречи глава государства поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года. Также обсуждались меры по субсидированию авиакомпаниям РФ перевозок внутри страны; компенсации расходов, связанных с возвратом пассажирам билетов за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля; компенсации аэропортам южной и центральной части РФ, в которых введены ограничения на полеты, и другое.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
При этом на минувшей неделе Совет стран ЕС принял решение, которое уточняет ограничительные меры в отношении России в сфере авиации, разрешая определенные операции. В частности, разрешается техническая помощь России для авиационных товаров и технологий в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:29
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин
 
ЭкономикаВладимир ПутинДенис МантуровВиталий СавельевСШАУкраинаРоссияЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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