https://ria.ru/20220725/putin-1804698554.html

Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение

Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение - РИА Новости, 25.07.2022

Путин обсудит с правительством авиационные перевозки и авиастроение

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:30

2022-07-25T08:30

2022-07-25T08:30

экономика

владимир путин

денис мантуров

виталий савельев

сша

украина

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евросоюз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами правительства, основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения, сообщила накануне пресс-служба Кремля."Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев", - говорится в сообщении.Президент России в конце марта уже проводил совещание по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения. По итогам первой встречи глава государства поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года. Также обсуждались меры по субсидированию авиакомпаниям РФ перевозок внутри страны; компенсации расходов, связанных с возвратом пассажирам билетов за международные воздушные перевозки, отмененные после 24 февраля; компенсации аэропортам южной и центральной части РФ, в которых введены ограничения на полеты, и другое.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.При этом на минувшей неделе Совет стран ЕС принял решение, которое уточняет ограничительные меры в отношении России в сфере авиации, разрешая определенные операции. В частности, разрешается техническая помощь России для авиационных товаров и технологий в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html

https://ria.ru/20220305/aviastroenie-1776775620.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, денис мантуров, виталий савельев, сша, украина, россия, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации