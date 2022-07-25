https://ria.ru/20220725/proekt-1804760107.html

ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании

ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании - РИА Новости, 25.07.2022

ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании

Страховой Дом ВСК совместно с Финтех Хабом Банка России и Научно-технологическим университетом "Сириус" запускают образовательную программу "Цифровая... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:55

2022-07-25T12:55

2022-07-25T14:13

вск (страховой дом)

россия

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804779715_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_171611eea9c18d923e0dd07d123145c1.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Страховой Дом ВСК совместно с Финтех Хабом Банка России и Научно-технологическим университетом "Сириус" запускают образовательную программу "Цифровая трансформация в страховании", говорится в сообщении ВСК.Интенсив пройдет на базе научного центра университета. Бесплатный курс будет состоять из двух этапов – дистанционных лекций, по результатам которых будут отобраны 24 студента-финалиста, и очных занятий. Срок подачи заявок на поступление – до 22 августа.В рамках программы студенты получат теоретические знания в области законодательного регулирования страховой отрасли и рынка FinTech от специалистов Банка РФ, а также разберут практические кейсы диджитализации в страховании с практикующими экспертами ВСК. Темы лекций – от создания цифрового страхового продукта до цифровой трансформации бэк-функций страховой компании. Руководители различных подразделений ВСК расскажут, как изнутри устроена технологичная страховая компания, о новых сегментах страхования, инновационных и организационных вызовах, на которые предстоит дать ответ."Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, требующие наличия кросс-отраслевых компетенций у специалистов компаний. Фактически, на данный момент на рынке труда наблюдается дефицит готовых профессионалов, способных совмещать знания в финансовой и IT отраслях для решения различных задач страхового бизнеса. ВСК предлагает молодым специалистам уникальную возможность получить практические знания в данной области от 17 экспертов и 5 менторов, работающих в этом бизнесе много лет, разобрать реальные успешные кейсы. Мы вкладываем в этот курс много ресурсов и надеемся, что он будет максимально интересным и полезным", - отметил генеральный директор ВСК Александр Тарновский.Дистанционная часть обучения будет проходить для всех поступивших в период с 10 октября по 21 ноября. В ходе очного этапа в конце ноября 24 финалиста будут разделены на 6 команд, каждая из которых должна будет выполнить итоговое задание по одной из 6 заданных тем."В рамках программы ребята смогут научиться использовать прикладные инструменты диджитал-маркетинга, разработки продуктов, аналитики данных и клиентского сервиса на примере реальных бизнес-кейсов. По итогам обучения команды проработают темы исследования клиентского пути (CJM), новых страховых продуктов, искусственного интеллекта, сервисов для внешнего рынка, основанных на данных страховой компании, а также цифровизации агентского канала продаж и управления талантами (HR)", - отметила замгендиректора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

https://ria.ru/20220707/prilozhenie-1800905573.html

https://ria.ru/20210608/kontrakty-1736188287.html

https://ria.ru/20220724/voditeli-1804591016.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом), россия, технологии, новости компаний - экономика