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ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании - РИА Новости, 25.07.2022
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ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании
ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании - РИА Новости, 25.07.2022
ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании
Страховой Дом ВСК совместно с Финтех Хабом Банка России и Научно-технологическим университетом "Сириус" запускают образовательную программу "Цифровая... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:55
2022-07-25T14:13
вск (страховой дом)
россия
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Страховой Дом ВСК совместно с Финтех Хабом Банка России и Научно-технологическим университетом "Сириус" запускают образовательную программу "Цифровая трансформация в страховании", говорится в сообщении ВСК.Интенсив пройдет на базе научного центра университета. Бесплатный курс будет состоять из двух этапов – дистанционных лекций, по результатам которых будут отобраны 24 студента-финалиста, и очных занятий. Срок подачи заявок на поступление – до 22 августа.В рамках программы студенты получат теоретические знания в области законодательного регулирования страховой отрасли и рынка FinTech от специалистов Банка РФ, а также разберут практические кейсы диджитализации в страховании с практикующими экспертами ВСК. Темы лекций – от создания цифрового страхового продукта до цифровой трансформации бэк-функций страховой компании. Руководители различных подразделений ВСК расскажут, как изнутри устроена технологичная страховая компания, о новых сегментах страхования, инновационных и организационных вызовах, на которые предстоит дать ответ."Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, требующие наличия кросс-отраслевых компетенций у специалистов компаний. Фактически, на данный момент на рынке труда наблюдается дефицит готовых профессионалов, способных совмещать знания в финансовой и IT отраслях для решения различных задач страхового бизнеса. ВСК предлагает молодым специалистам уникальную возможность получить практические знания в данной области от 17 экспертов и 5 менторов, работающих в этом бизнесе много лет, разобрать реальные успешные кейсы. Мы вкладываем в этот курс много ресурсов и надеемся, что он будет максимально интересным и полезным", - отметил генеральный директор ВСК Александр Тарновский.Дистанционная часть обучения будет проходить для всех поступивших в период с 10 октября по 21 ноября. В ходе очного этапа в конце ноября 24 финалиста будут разделены на 6 команд, каждая из которых должна будет выполнить итоговое задание по одной из 6 заданных тем."В рамках программы ребята смогут научиться использовать прикладные инструменты диджитал-маркетинга, разработки продуктов, аналитики данных и клиентского сервиса на примере реальных бизнес-кейсов. По итогам обучения команды проработают темы исследования клиентского пути (CJM), новых страховых продуктов, искусственного интеллекта, сервисов для внешнего рынка, основанных на данных страховой компании, а также цифровизации агентского канала продаж и управления талантами (HR)", - отметила замгендиректора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.
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вск (страховой дом), россия, технологии, новости компаний - экономика
12:55 25.07.2022 (обновлено: 14:13 25.07.2022)
 

ВСК, Финтех Хаб и "Сириус" запускают образовательный проект в страховании

© Фото : Научно-технологический университет "Сириус"Парк науки и искусства "Сириус"
Парк науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Научно-технологический университет "Сириус"
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Страховой Дом ВСК совместно с Финтех Хабом Банка России и Научно-технологическим университетом "Сириус" запускают образовательную программу "Цифровая трансформация в страховании", говорится в сообщении ВСК.
Интенсив пройдет на базе научного центра университета. Бесплатный курс будет состоять из двух этапов – дистанционных лекций, по результатам которых будут отобраны 24 студента-финалиста, и очных занятий. Срок подачи заявок на поступление – до 22 августа.
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В рамках программы студенты получат теоретические знания в области законодательного регулирования страховой отрасли и рынка FinTech от специалистов Банка РФ, а также разберут практические кейсы диджитализации в страховании с практикующими экспертами ВСК. Темы лекций – от создания цифрового страхового продукта до цифровой трансформации бэк-функций страховой компании. Руководители различных подразделений ВСК расскажут, как изнутри устроена технологичная страховая компания, о новых сегментах страхования, инновационных и организационных вызовах, на которые предстоит дать ответ.
"Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, требующие наличия кросс-отраслевых компетенций у специалистов компаний. Фактически, на данный момент на рынке труда наблюдается дефицит готовых профессионалов, способных совмещать знания в финансовой и IT отраслях для решения различных задач страхового бизнеса. ВСК предлагает молодым специалистам уникальную возможность получить практические знания в данной области от 17 экспертов и 5 менторов, работающих в этом бизнесе много лет, разобрать реальные успешные кейсы. Мы вкладываем в этот курс много ресурсов и надеемся, что он будет максимально интересным и полезным", - отметил генеральный директор ВСК Александр Тарновский.
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Дистанционная часть обучения будет проходить для всех поступивших в период с 10 октября по 21 ноября. В ходе очного этапа в конце ноября 24 финалиста будут разделены на 6 команд, каждая из которых должна будет выполнить итоговое задание по одной из 6 заданных тем.
"В рамках программы ребята смогут научиться использовать прикладные инструменты диджитал-маркетинга, разработки продуктов, аналитики данных и клиентского сервиса на примере реальных бизнес-кейсов. По итогам обучения команды проработают темы исследования клиентского пути (CJM), новых страховых продуктов, искусственного интеллекта, сервисов для внешнего рынка, основанных на данных страховой компании, а также цифровизации агентского канала продаж и управления талантами (HR)", - отметила замгендиректора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.
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