https://ria.ru/20220725/prigovor-1804781690.html

Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове

Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 25.07.2022

Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове

Суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, передает корреспондент... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:19

2022-07-25T14:19

2022-07-25T15:04

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763404475_0:43:594:377_1920x0_80_0_0_f5f4bb493bec5d0521ec125ee155cfb1.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, передает корреспондент РИА Новости."Назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сказал судья Александр Шичков.Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, судья оштрафовал его на 205 тысяч рублей и назначил год ограничения свободы после освобождения.Прокурор ранее просил назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину. Его отец возместил нанесенный гимназии ущерб на сумму 106 тысяч рублей.По версии следствия, 13 декабря 2021 года на территории женского монастыря в Серпухове 18-летний Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека. После взрыва злоумышленник намеревался покончить с собой.

https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html

https://ria.ru/20220705/vzryv-1800394877.html

серпухов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)