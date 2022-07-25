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Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 25.07.2022
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Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове
Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 25.07.2022
Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове
Суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, передает корреспондент... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:19
2022-07-25T15:04
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, передает корреспондент РИА Новости."Назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сказал судья Александр Шичков.Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, судья оштрафовал его на 205 тысяч рублей и назначил год ограничения свободы после освобождения.Прокурор ранее просил назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину. Его отец возместил нанесенный гимназии ущерб на сумму 106 тысяч рублей.По версии следствия, 13 декабря 2021 года на территории женского монастыря в Серпухове 18-летний Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека. После взрыва злоумышленник намеревался покончить с собой.
https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html
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серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)
14:19 25.07.2022 (обновлено: 15:04 25.07.2022)
 
Суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии в Серпухове

Суд приговорил устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове к 13 годам колонии

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео
Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сказал судья Александр Шичков.
Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, судья оштрафовал его на 205 тысяч рублей и назначил год ограничения свободы после освобождения.
Прокурор ранее просил назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 12:36
МВД создало пособия по выявлению учеников, планирующих атаки на школы
Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину. Его отец возместил нанесенный гимназии ущерб на сумму 106 тысяч рублей.
По версии следствия, 13 декабря 2021 года на территории женского монастыря в Серпухове 18-летний Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека. После взрыва злоумышленник намеревался покончить с собой.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 14:27
Отец выпускника гимназии, устроившего взрыв в Серпухове, возместил ущерб
 
ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)
 
 
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