https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html
МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта
МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта - РИА Новости, 25.07.2022
МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики призывают участников формата "5+2" приложить усилия для гарантий безопасности, не допустить эскалации... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:35
2022-07-25T17:35
2022-07-25T18:03
в мире
кишинев
тирасполь
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики призывают участников формата "5+2" приложить усилия для гарантий безопасности, не допустить эскалации конфликта вокруг республики, заявил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев."Мы обсуждаем эту инициативу. Обсуждаем ее с Российской Федерацией, с другими участниками. И суть инициативы очень проста: мы призываем всех участников переговорного процесса в международном формате "5+2", которое является постоянным совещанием, приложить усилия для того, чтобы гарантировать мир и безопасность и недопущение эскалации конфликта вокруг Приднестровья", - сказал Игнатьев, добавив, что Приднестровье будет дополнительно обращаться с этой инициативой по политико-дипломатическим каналам.По его словам, текущий момент "благоволит" реализации этой инициативы. "Мы рассчитываем на то, что она будет детально, предметно рассмотрена всеми участниками, включая молдавскую сторону", - заключил глава МИД ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, тирасполь, россия, молдавия, приднестровская молдавская республика
17:35 25.07.2022 (обновлено: 18:03 25.07.2022)
МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта
МИД Приднестровья призвал приложить усилия для гарантий безопасности республики
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики призывают участников формата "5+2" приложить усилия для гарантий безопасности, не допустить эскалации конфликта вокруг республики, заявил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
"Мы обсуждаем эту инициативу. Обсуждаем ее с Российской Федерацией, с другими участниками. И суть инициативы очень проста: мы призываем всех участников переговорного процесса в международном формате "5+2", которое является постоянным совещанием, приложить усилия для того, чтобы гарантировать мир и безопасность и недопущение эскалации конфликта вокруг Приднестровья", - сказал Игнатьев, добавив, что Приднестровье будет дополнительно обращаться с этой инициативой по политико-дипломатическим каналам.
По его словам, текущий момент "благоволит" реализации этой инициативы. "Мы рассчитываем на то, что она будет детально, предметно рассмотрена всеми участниками, включая молдавскую сторону", - заключил глава МИД ПМР.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев
и Тирасполь
как стороны конфликта, Россия
, Украина
, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе
9 и 10 октября 2019 года.