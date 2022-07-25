https://ria.ru/20220725/pridnestrove-1804842974.html

МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта

МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта - РИА Новости, 25.07.2022

МИД Приднестровья призвал не допустить эскалации конфликта

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики призывают участников формата "5+2" приложить усилия для гарантий безопасности, не допустить эскалации... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:35

2022-07-25T17:35

2022-07-25T18:03

в мире

кишинев

тирасполь

россия

молдавия

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики призывают участников формата "5+2" приложить усилия для гарантий безопасности, не допустить эскалации конфликта вокруг республики, заявил журналистам министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев."Мы обсуждаем эту инициативу. Обсуждаем ее с Российской Федерацией, с другими участниками. И суть инициативы очень проста: мы призываем всех участников переговорного процесса в международном формате "5+2", которое является постоянным совещанием, приложить усилия для того, чтобы гарантировать мир и безопасность и недопущение эскалации конфликта вокруг Приднестровья", - сказал Игнатьев, добавив, что Приднестровье будет дополнительно обращаться с этой инициативой по политико-дипломатическим каналам.По его словам, текущий момент "благоволит" реализации этой инициативы. "Мы рассчитываем на то, что она будет детально, предметно рассмотрена всеми участниками, включая молдавскую сторону", - заключил глава МИД ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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россия

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кишинев, тирасполь, россия, молдавия, приднестровская молдавская республика