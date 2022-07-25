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В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика

В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика - РИА Новости, 25.07.2022

В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика

Возгорание началось на донецком предприятии по переработке пластика из-за попадания взрывоопасного предмета, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:29

2022-07-25T21:29

2022-07-25T23:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Возгорание началось на донецком предприятии по переработке пластика из-за попадания взрывоопасного предмета, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики."В 20:00 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по переработке пластика на улице Домостроительная в Киевском районе Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", — пишет ведомство в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, в мире