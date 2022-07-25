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В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика
В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика - РИА Новости, 25.07.2022
В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика
Возгорание началось на донецком предприятии по переработке пластика из-за попадания взрывоопасного предмета, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:29
2022-07-25T23:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Возгорание началось на донецком предприятии по переработке пластика из-за попадания взрывоопасного предмета, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики."В 20:00 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по переработке пластика на улице Домостроительная в Киевском районе Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", — пишет ведомство в своем телеграм-канале.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, в мире
21:29 25.07.2022 (обновлено: 23:47 25.07.2022)
 
В Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика

МЧС ДНР: в Донецке после обстрела загорелось предприятие по переработке пластика

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Возгорание началось на донецком предприятии по переработке пластика из-за попадания взрывоопасного предмета, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики.
"В 20:00 (время совпадает с мск. — Прим. ред.) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по переработке пластика на улице Домостроительная в Киевском районе Донецка. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета", — пишет ведомство в своем телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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