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В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя - РИА Новости, 25.07.2022
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В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя
В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя - РИА Новости, 25.07.2022
В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя
В неэксплуатируемом здании на территории бывшего предприятия "Водоканалстрой" вспыхнуло пламя на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:19
2022-07-25T14:50
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В неэксплуатируемом здании на территории бывшего предприятия "Водоканалстрой" вспыхнуло пламя на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу."В трёхэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров. В 13:15 ранг пожара повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повышен до № 3", - говорится в сообщении ГУМЧС по городу.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 17 единиц техники и 72 человека личного состава.Уточняется, что возгорание зафиксировано по адресу улица Днепропетровская, дом 14. По этому адресу ранее располагалось ЗАО "Водоканалстрой", в 2020 году предприятие было ликвидировано в связи с банкротством."В 14.14 локализация пожара, ранг пожара понижен до № 2", - добавляется в сообщении главка МЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, россия
14:19 25.07.2022 (обновлено: 14:50 25.07.2022)
 
В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя

В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя на площади 400 квадратных метров

© РИА Новости / Игорь РуссакПожарные автомобили в Санкт-Петербурге
Пожарные автомобили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
Пожарные автомобили в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В неэксплуатируемом здании на территории бывшего предприятия "Водоканалстрой" вспыхнуло пламя на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.
"В трёхэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров. В 13:15 ранг пожара повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повышен до № 3", - говорится в сообщении ГУМЧС по городу.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 17 единиц техники и 72 человека личного состава.
Уточняется, что возгорание зафиксировано по адресу улица Днепропетровская, дом 14. По этому адресу ранее располагалось ЗАО "Водоканалстрой", в 2020 году предприятие было ликвидировано в связи с банкротством.
"В 14.14 локализация пожара, ранг пожара понижен до № 2", - добавляется в сообщении главка МЧС.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургРоссия
 
 
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