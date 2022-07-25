https://ria.ru/20220725/pozhar-1804781874.html

В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя

В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя - РИА Новости, 25.07.2022

В Петербурге загорелось здание бывшего Водоканалстроя

В неэксплуатируемом здании на территории бывшего предприятия "Водоканалстрой" вспыхнуло пламя на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:19

2022-07-25T14:19

2022-07-25T14:50

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В неэксплуатируемом здании на территории бывшего предприятия "Водоканалстрой" вспыхнуло пламя на площади 400 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу."В трёхэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 кв. метров. В 13:15 ранг пожара повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повышен до № 3", - говорится в сообщении ГУМЧС по городу.Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 17 единиц техники и 72 человека личного состава.Уточняется, что возгорание зафиксировано по адресу улица Днепропетровская, дом 14. По этому адресу ранее располагалось ЗАО "Водоканалстрой", в 2020 году предприятие было ликвидировано в связи с банкротством."В 14.14 локализация пожара, ранг пожара понижен до № 2", - добавляется в сообщении главка МЧС.

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санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, россия