https://ria.ru/20220725/popova-1804820114.html
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:18
2022-07-25T16:18
2022-07-25T16:29
общество
здоровье - общество
россия
оспа обезьян
анна попова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски распространения в РФ крайне невелики", - сказала Попова журналистам.По ее словам, единственный случай завоза в РФ был купирован и не получил распространения.
https://ria.ru/20220724/ospa-1804675233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, оспа обезьян, анна попова
16:18 25.07.2022 (обновлено: 16:29 25.07.2022)
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: риски распространения оспы обезьян крайне низки