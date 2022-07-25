https://ria.ru/20220725/popova-1804820114.html

Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова

Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022

Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова

Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:18

2022-07-25T16:18

2022-07-25T16:29

общество

здоровье - общество

россия

оспа обезьян

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски распространения в РФ крайне невелики", - сказала Попова журналистам.По ее словам, единственный случай завоза в РФ был купирован и не получил распространения.

https://ria.ru/20220724/ospa-1804675233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, оспа обезьян, анна попова