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Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022
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Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:18
2022-07-25T16:29
общество
здоровье - общество
россия
оспа обезьян
анна попова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Риски распространения в РФ крайне невелики", - сказала Попова журналистам.По ее словам, единственный случай завоза в РФ был купирован и не получил распространения.
https://ria.ru/20220724/ospa-1804675233.html
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общество, здоровье - общество, россия, оспа обезьян, анна попова
16:18 25.07.2022 (обновлено: 16:29 25.07.2022)
 
Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: риски распространения оспы обезьян крайне низки

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Риски распространения в РФ крайне невелики", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, единственный случай завоза в РФ был купирован и не получил распространения.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 21:51
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияОспа обезьянАнна Попова
 
 
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