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Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак - РИА Новости, 25.07.2022
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Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак
Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак - РИА Новости, 25.07.2022
Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак
Правительство Вологодской области, экс-председатель которого Антон Кольцов стал главой совмина Запорожской области, возглавит Эдуард Зайнак, ранее занимавший... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:14
2022-07-25T16:14
политика
вологодская область
запорожская область
череповец
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Правительство Вологодской области, экс-председатель которого Антон Кольцов стал главой совмина Запорожской области, возглавит Эдуард Зайнак, ранее занимавший должность заместителя губернатора, сообщил руководитель региона Олег Кувшинников."Поручаю исполнение обязанностей первого замгубернатора и председателя правительства Вологодской области Эдуарду Зайнаку. На Эдуарда Насеховича возлагается задача по обеспечению комплексного социально-экономического развития региона. В том числе – координация деятельности заместителей губернаторов области", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".По оценке Кувшинникова, необходимо продолжать "эффективную работу нашей команды и успешный управленческий опыт взаимодействия правительства области со всеми органами власти и федеральным центром".Кольцов назначен новым главой правительства Запорожской области 18 июля. Ему 49 лет, он родился в Череповце, с 2016 года был первым заместителем губернатора Вологодской области, в 2017 году также был назначен председателем правительства области.
https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html
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политика, вологодская область, запорожская область, череповец
16:14 25.07.2022
 
Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак

Правительство Вологодской области вместо Кольцова временно возглавит замгубернатора Зайнак

CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC0 / igorselivanovskiy /
Вологда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Правительство Вологодской области, экс-председатель которого Антон Кольцов стал главой совмина Запорожской области, возглавит Эдуард Зайнак, ранее занимавший должность заместителя губернатора, сообщил руководитель региона Олег Кувшинников.
"Поручаю исполнение обязанностей первого замгубернатора и председателя правительства Вологодской области Эдуарду Зайнаку. На Эдуарда Насеховича возлагается задача по обеспечению комплексного социально-экономического развития региона. В том числе – координация деятельности заместителей губернаторов области", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
По оценке Кувшинникова, необходимо продолжать "эффективную работу нашей команды и успешный управленческий опыт взаимодействия правительства области со всеми органами власти и федеральным центром".
Кольцов назначен новым главой правительства Запорожской области 18 июля. Ему 49 лет, он родился в Череповце, с 2016 года был первым заместителем губернатора Вологодской области, в 2017 году также был назначен председателем правительства области.
Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 20:56
Кольцов возглавил правительство Запорожской области
 
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