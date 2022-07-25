https://ria.ru/20220725/politika-1804819032.html

Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак

Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак - РИА Новости, 25.07.2022

Правительство Вологодской области временно возглавит замгубернатора Зайнак

Правительство Вологодской области, экс-председатель которого Антон Кольцов стал главой совмина Запорожской области, возглавит Эдуард Зайнак, ранее занимавший... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:14

2022-07-25T16:14

2022-07-25T16:14

политика

вологодская область

запорожская область

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Правительство Вологодской области, экс-председатель которого Антон Кольцов стал главой совмина Запорожской области, возглавит Эдуард Зайнак, ранее занимавший должность заместителя губернатора, сообщил руководитель региона Олег Кувшинников."Поручаю исполнение обязанностей первого замгубернатора и председателя правительства Вологодской области Эдуарду Зайнаку. На Эдуарда Насеховича возлагается задача по обеспечению комплексного социально-экономического развития региона. В том числе – координация деятельности заместителей губернаторов области", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".По оценке Кувшинникова, необходимо продолжать "эффективную работу нашей команды и успешный управленческий опыт взаимодействия правительства области со всеми органами власти и федеральным центром".Кольцов назначен новым главой правительства Запорожской области 18 июля. Ему 49 лет, он родился в Череповце, с 2016 года был первым заместителем губернатора Вологодской области, в 2017 году также был назначен председателем правительства области.

https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html

вологодская область

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череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вологодская область, запорожская область, череповец