Пассажиры пожаловались на качество услуг РЖД
Пассажиры пожаловались на неработающие кондиционеры и низкое качество питания в поездах
В поезде дальнего следования. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Общероссийское объединение пассажиров" обратилось к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с просьбой решить вопрос неработающих кондиционеров и низкого качества питания, в том числе для детских групп, в ряде южных поездов дальнего следования, следует из письма объединения, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в документе, направленном 21 июля на имя министра, пассажиры обеспокоены ситуацией, которая складывается в поездах дальнего следования в этом сезоне. "Решение о закрытии вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования компанией ОАО "РЖД" ведет к существенному снижению качества питания, особенно при следовании детских организованных групп к месту отдыха… Качество продуктов, которые выдают в готовых наборах, не всегда соответствует качеству и санитарным требованиям", - отмечается в письме.
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Объединение также обращает внимание на неисправную работу кондиционеров и отмечает, что это самый распространённый вопрос среди пассажиров.
"В связи с высокой температурой и отсутствием кондиционеров, которые часто входят в цену билета, многие пассажиры вынуждены искать альтернативные пути проезда к месту отдыха, чтобы не потерять сознание в пути. Считаем, что в первую очередь обеспечены кондиционерами должны быть все поезда, следующие на юг России, а если кондиционер неисправен, то на такой поезд не должны будут продаваться билеты", - говорится в документе.
Так, объединение просит министра транспорта "лично вмешаться" в сложившуюся ситуацию. "Нужно сделать все возможное для повышения качества проезда в поездах дальнего следования, которые из-за закрытия авиасообщения для многих городов являются по сути единственной альтернативой", - заключили в объединении.