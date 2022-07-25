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В Запорожской области появится "Почта Таврии" вместо "Укрпочты"
В Запорожской области появится "Почта Таврии" вместо "Укрпочты" - РИА Новости, 25.07.2022
В Запорожской области появится "Почта Таврии" вместо "Укрпочты"
В Запорожской области вместо "Укрпочты" создается госпредприятие "Почта Таврии", сообщает пресс-служба городской администрации Бердянска. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:42
2022-07-25T19:42
2022-07-25T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
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укрпочта
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В Запорожской области вместо "Укрпочты" создается госпредприятие "Почта Таврии", сообщает пресс-служба городской администрации Бердянска.Отмечается, что предприятие создается по распоряжению главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого.В администрации подчеркнули, что в запорожском регионе возобновляется почтовая связь. На работу в новое предприятие приглашаются сотрудники бывшей "Укрпочты".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804648780.html
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в мире, запорожская область, херсонская область , россия, укрпочта, евгений балицкий
В Запорожской области появится "Почта Таврии" вместо "Укрпочты"
В Запорожской области создадут госпредприятие "Почта Таврии" вместо "Укрпочты"