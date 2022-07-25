https://ria.ru/20220725/plan-1804771076.html

Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник

Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2022

Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник

Турции неизвестно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, идет работа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:34

2022-07-25T13:34

2022-07-25T13:35

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СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Турции неизвестно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, идет работа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, "план Б" включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/zerno-1804637220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, турция