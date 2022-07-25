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Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2022
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Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник
Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник - РИА Новости, 25.07.2022
Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник
Турции неизвестно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, идет работа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:34
2022-07-25T13:35
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СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Турции неизвестно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, идет работа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, "план Б" включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
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в мире, украина, сша, турция
13:34 25.07.2022 (обновлено: 13:35 25.07.2022)
 
Турция не знает о плане "Б" по украинскому зерну, сообщил источник

Источник: Турция не знает об американском плане "Б" по украинскому зерну

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Турции неизвестно о "плане Б" США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, идет работа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.
США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение, заявила ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, "план Б" включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется "подгонка" железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.
"Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис", - сказал собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
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