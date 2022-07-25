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Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
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Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад - РИА Новости, 25.07.2022
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад
Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:13
2022-07-25T15:13
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стиль жизни
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA. Над проектом они работали в течение трех лет. Формула на аккадском языке нанесена на глиняную табличку Таппути, которую считают первой женщиной парфюмером и химиком в Месопотамии. Упоминаются мелисса, мирра, роза и другие ингредиенты. Кроме формулы, в записях подробно описывался сам процесс изготовления аромата.
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Елена Громова
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новости культуры, стиль жизни, археология, парфюмерия
15:13 25.07.2022
 
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад

Команда из 15 экспертов воссоздала духи, придуманные 3200 лет назад парфюмером Таппути

CC0 / Fulvio Ciccolo / Создание парфюма
Создание парфюма - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC0 / Fulvio Ciccolo /
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA.
Над проектом они работали в течение трех лет.
Формула на аккадском языке нанесена на глиняную табличку Таппути, которую считают первой женщиной парфюмером и химиком в Месопотамии. Упоминаются мелисса, мирра, роза и другие ингредиенты.
Кроме формулы, в записях подробно описывался сам процесс изготовления аромата.
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