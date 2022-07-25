https://ria.ru/20220725/perfume-1804744990.html
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад - РИА Новости, 25.07.2022
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад
Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:13
2022-07-25T15:13
2022-07-25T15:13
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA. Над проектом они работали в течение трех лет. Формула на аккадском языке нанесена на глиняную табличку Таппути, которую считают первой женщиной парфюмером и химиком в Месопотамии. Упоминаются мелисса, мирра, роза и другие ингредиенты. Кроме формулы, в записях подробно описывался сам процесс изготовления аромата.
https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, археология, парфюмерия
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад
Команда из 15 экспертов воссоздала духи, придуманные 3200 лет назад парфюмером Таппути