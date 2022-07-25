https://ria.ru/20220725/pavodok-1804689618.html
Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов
Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов - РИА Новости, 25.07.2022
Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов
Работы по защите города Крымска Краснодарского края, серьезно пострадавшего от наводнений в 2012 году, готовы на 86% и завершатся к 2024 году, рассказала в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T03:13
2022-07-25T03:13
2022-07-25T03:13
краснодарский край
крымск
крымский район
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
наталия сологуб
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Работы по защите города Крымска Краснодарского края, серьезно пострадавшего от наводнений в 2012 году, готовы на 86% и завершатся к 2024 году, рассказала в интервью РИА Новости заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб.Наводнение 6-7 июля 2012 года затопило 7,2 тысячи жилых домов в городах Крымск, Геленджик, Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. Погибли 168 человек, из них 156 в Крымском районе. Более 60 тысяч человек были признаны пострадавшими.По ее словам, при строительстве берегоукрепительных сооружений в Крымске возникли проблемы, связанные с вопросом частных земельных владений, что помешало завершить работы быстрее."Многие люди, несмотря на (природные) угрозы, не готовы передать землю даже во временное пользование, чтобы там могли построить защитное сооружение. Простой пример: дом стоит на границе обрыва, в этих местах должна пройти линия инженерной защиты, но владельцы участков препятствуют ходу проекта – отказываются освобождать землю", — пояснила Сологуб.
https://realty.ria.ru/20220720/pavodok-1803619914.html
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краснодарский край, крымск, крымский район, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), наталия сологуб
Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов
Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов, завершатся к 2024 году
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Работы по защите города Крымска Краснодарского края, серьезно пострадавшего от наводнений в 2012 году, готовы на 86% и завершатся к 2024 году, рассказала в интервью РИА Новости заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб.
Наводнение 6-7 июля 2012 года затопило 7,2 тысячи жилых домов в городах Крымск
, Геленджик, Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края
. Погибли 168 человек, из них 156 в Крымском районе
. Более 60 тысяч человек были признаны пострадавшими.
"Сейчас техническая готовность объектов по линии Росводресурсов более 86%. На защиту территории Крымского района от наводнений по рекам Адагум, Неберджай и Баканке с 2013 по 2021 год мы направили 1,3 миллиарда рублей, еще 450 миллионов рублей предусмотрено до финала мероприятий, это к 2024 году. Будет построено 43 километра защитных сооружений", — сказала Сологуб.
По ее словам, при строительстве берегоукрепительных сооружений в Крымске возникли проблемы, связанные с вопросом частных земельных владений, что помешало завершить работы быстрее.
"Многие люди, несмотря на (природные) угрозы, не готовы передать землю даже во временное пользование, чтобы там могли построить защитное сооружение. Простой пример: дом стоит на границе обрыва, в этих местах должна пройти линия инженерной защиты, но владельцы участков препятствуют ходу проекта – отказываются освобождать землю", — пояснила Сологуб.