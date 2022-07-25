https://ria.ru/20220725/pavodok-1804689618.html

Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов

Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов - РИА Новости, 25.07.2022

Работы по защите Крымска от паводков готовы на 86 процентов

Работы по защите города Крымска Краснодарского края, серьезно пострадавшего от наводнений в 2012 году, готовы на 86% и завершатся к 2024 году, рассказала в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T03:13

2022-07-25T03:13

2022-07-25T03:13

краснодарский край

крымск

крымский район

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

наталия сологуб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94790/99/947909997_0:257:2835:1852_1920x0_80_0_0_a913350f513b853d77797bf851978968.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Работы по защите города Крымска Краснодарского края, серьезно пострадавшего от наводнений в 2012 году, готовы на 86% и завершатся к 2024 году, рассказала в интервью РИА Новости заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб.Наводнение 6-7 июля 2012 года затопило 7,2 тысячи жилых домов в городах Крымск, Геленджик, Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. Погибли 168 человек, из них 156 в Крымском районе. Более 60 тысяч человек были признаны пострадавшими.По ее словам, при строительстве берегоукрепительных сооружений в Крымске возникли проблемы, связанные с вопросом частных земельных владений, что помешало завершить работы быстрее."Многие люди, несмотря на (природные) угрозы, не готовы передать землю даже во временное пользование, чтобы там могли построить защитное сооружение. Простой пример: дом стоит на границе обрыва, в этих местах должна пройти линия инженерной защиты, но владельцы участков препятствуют ходу проекта – отказываются освобождать землю", — пояснила Сологуб.

https://realty.ria.ru/20220720/pavodok-1803619914.html

краснодарский край

крымск

крымский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, крымск, крымский район, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), наталия сологуб