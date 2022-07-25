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В Иркутской области построят десять объектов для защиты от паводков - РИА Новости, 25.07.2022
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В Иркутской области построят десять объектов для защиты от паводков
В Иркутской области построят десять объектов для защиты от паводков - РИА Новости, 25.07.2022
В Иркутской области построят десять объектов для защиты от паводков
Строительство десяти берегоукрепительных сооружений в Иркутской области завершится в 2022 году, рассказала в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:16
2022-07-25T10:16
общество
жилье
иркутская область
россия
нижнеудинск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
паводки в россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Строительство десяти берегоукрепительных сооружений в Иркутской области завершится в 2022 году, рассказала в интервью РИА Новости заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб."В Иркутской области капитальное строительство завершается уже в этом году, это 10 берегоукрепительных сооружений, работы финансирует Минстрой России. Три объекта уже эксплуатируются, семь – на финишной прямой", - сказала Сологуб.По ее словам, в ходе работ в Иркутской области возникли проблемы, связанные с вопросом частных земельных владений. Многие жители не хотели предоставлять свои участки, в том числе - на временное пользование, для строительства берегоукрепительных объектов."В прошлом году Росводресурсы расчистили русла в трех населенных пунктах Иркутской области, это позволило увеличить пропускную способность рек. Сейчас в стадии завершения работы на реке Ие, также еще две реки - Азей и Тулунчик будут расчищены в 2023 году", - добавила Сологуб.В конце июня и в июле 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропали без вести 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В первую волну паводка уровень воды в реке Ия достигал почти 14 метров.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20220712/stroitelstvo-1801998052.html
https://ria.ru/20220724/sochi-1804614167.html
иркутская область
россия
нижнеудинск
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общество, жилье, иркутская область, россия, нижнеудинск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), паводки в россии
10:16 25.07.2022
 
В Иркутской области построят десять объектов для защиты от паводков

В Иркутской области построят к концу 2022 года десять объектов для защиты от паводков

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Строительство десяти берегоукрепительных сооружений в Иркутской области завершится в 2022 году, рассказала в интервью РИА Новости заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб.
Иркутской области капитальное строительство завершается уже в этом году, это 10 берегоукрепительных сооружений, работы финансирует Минстрой России. Три объекта уже эксплуатируются, семь – на финишной прямой", - сказала Сологуб.
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12 июля, 16:26Иркутская область
В Иркутской области обсудили условия для выполнения нацпроектов
По ее словам, в ходе работ в Иркутской области возникли проблемы, связанные с вопросом частных земельных владений. Многие жители не хотели предоставлять свои участки, в том числе - на временное пользование, для строительства берегоукрепительных объектов.
"В прошлом году Росводресурсы расчистили русла в трех населенных пунктах Иркутской области, это позволило увеличить пропускную способность рек. Сейчас в стадии завершения работы на реке Ие, также еще две реки - Азей и Тулунчик будут расчищены в 2023 году", - добавила Сологуб.
В конце июня и в июле 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропали без вести 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В первую волну паводка уровень воды в реке Ия достигал почти 14 метров.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ОбществоЖильеИркутская областьРоссияНижнеудинскМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)Паводки в России
 
 
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