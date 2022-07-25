Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/otvetstvennost-1804906955.html
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом - РИА Новости, 25.07.2022
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом
Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T22:14
2022-07-25T22:32
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
евросоюз
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:55:3170:1838_1920x0_80_0_0_1cc4eb5168f21979237c36e56ae70f93.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать "фондом войны", на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро – почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", - также отметила Захарова.
https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_faf0e331e7499172edb834cffeddf59e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, евросоюз, мария захарова
22:14 25.07.2022 (обновлено: 22:32 25.07.2022)
 
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом

Захарова: Евросоюз должен разделить ответственность за гибель людей на Украине с Киевом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать "фондом войны", на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро – почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", - также отметила Захарова.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
16:43Специальная военная операция на Украине
Киев подписал договоры на 7,1 миллиона долларов на покупку дронов
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала