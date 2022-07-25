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МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом - РИА Новости, 25.07.2022
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом
Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T22:14
2022-07-25T22:14
2022-07-25T22:32
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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мария захарова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать "фондом войны", на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро – почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", - также отметила Захарова.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, евросоюз, мария захарова
22:14 25.07.2022 (обновлено: 22:32 25.07.2022)
МИД призвал ЕС разделить ответственность за гибель людей с Киевом
Захарова: Евросоюз должен разделить ответственность за гибель людей на Украине с Киевом