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Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян
Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 25.07.2022
Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:31
2022-07-25T15:31
2022-07-25T15:45
общество
россия
республика конго
оспа обезьян
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян."В свете распространения на нашей планете различных эпидемий мы обозначили заинтересованность в развитии новой формы сотрудничества, в создании совместной лаборатории по изучению и предотвращению опасных инфекционных заболеваний", - рассказал он."В этой связи мы передали нашим друзьям гуманитарный груз в виде тест-систем для диагностики оспы обезьян", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика конго, оспа обезьян
15:31 25.07.2022 (обновлено: 15:45 25.07.2022)
Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян
Лавров: Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян
ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян.
"В свете распространения на нашей планете различных эпидемий мы обозначили заинтересованность в развитии новой формы сотрудничества, в создании совместной лаборатории по изучению и предотвращению опасных инфекционных заболеваний", - рассказал он.
"В этой связи мы передали нашим друзьям гуманитарный груз в виде тест-систем для диагностики оспы обезьян", - добавил министр.