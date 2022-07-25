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Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян

Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 25.07.2022

Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:31

2022-07-25T15:31

2022-07-25T15:45

общество

россия

республика конго

оспа обезьян

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян."В свете распространения на нашей планете различных эпидемий мы обозначили заинтересованность в развитии новой формы сотрудничества, в создании совместной лаборатории по изучению и предотвращению опасных инфекционных заболеваний", - рассказал он."В этой связи мы передали нашим друзьям гуманитарный груз в виде тест-систем для диагностики оспы обезьян", - добавил министр.

россия

республика конго

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, республика конго, оспа обезьян