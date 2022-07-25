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В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 25.07.2022
В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:00
2022-07-25T14:00
2022-07-25T14:04
токио
в мире
оспа обезьян
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Японии, сообщило агентство Киодо.Уточняется, что заболевший - мужчина 30 лет из Токио.В настоящее время оспа обезьян выявлена в 75 странах.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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токио, в мире, оспа обезьян
14:00 25.07.2022 (обновлено: 14:04 25.07.2022)
В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Японии выявили первый случай вируса оспы обезьян у 30-летнего мужчины из Токио
ТОКИО, 25 июл – РИА Новости.
Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Японии, сообщило
агентство Киодо.
Уточняется, что заболевший - мужчина 30 лет из Токио.
В настоящее время оспа обезьян выявлена в 75 странах.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.