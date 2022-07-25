https://ria.ru/20220725/ospa-1804776978.html

В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян

В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 25.07.2022

В Японии выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:00

2022-07-25T14:00

2022-07-25T14:04

токио

в мире

оспа обезьян

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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Японии, сообщило агентство Киодо.Уточняется, что заболевший - мужчина 30 лет из Токио.В настоящее время оспа обезьян выявлена в 75 странах.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

токио

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токио, в мире, оспа обезьян