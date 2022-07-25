https://ria.ru/20220725/ospa-1804715342.html
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном - РИА Новости, 25.07.2022
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:05
2022-07-25T10:05
2022-07-25T14:58
в мире
тедрос адханом гебрейесус
европа
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press.Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис."Выявлена вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", — говорится в сообщении агентства.Заведение проинспектировали и в качестве превентивной меры закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.В субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где опасность высока.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220724/ospa-1804627093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тедрос адханом гебрейесус, европа, воз, оспа обезьян
10:05 25.07.2022 (обновлено: 14:58 25.07.2022)
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
В испанской Андалусии выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает
агентство Europa Press.
Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис.
"Выявлена вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", — говорится в сообщении агентства.
Заведение проинспектировали и в качестве превентивной меры закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.
В субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Адханом Гебрейесус
признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы
, где опасность высока.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.