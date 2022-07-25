https://ria.ru/20220725/ospa-1804715342.html

В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном

В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном - РИА Новости, 25.07.2022

В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном

На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:05

2022-07-25T10:05

2022-07-25T14:58

в мире

тедрос адханом гебрейесус

европа

воз

оспа обезьян

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press.Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис."Выявлена ​​вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", — говорится в сообщении агентства.Заведение проинспектировали и в качестве превентивной меры закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.В субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где опасность высока.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220724/ospa-1804627093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тедрос адханом гебрейесус, европа, воз, оспа обезьян