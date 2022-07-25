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В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном - РИА Новости, 25.07.2022
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В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном - РИА Новости, 25.07.2022
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном
На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:05
2022-07-25T14:58
в мире
тедрос адханом гебрейесус
европа
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press.Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис."Выявлена ​​вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", — говорится в сообщении агентства.Заведение проинспектировали и в качестве превентивной меры закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.В субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где опасность высока.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, европа, воз, оспа обезьян
10:05 25.07.2022 (обновлено: 14:58 25.07.2022)
 
В Испании выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном

В испанской Андалусии выявили вспышку оспы обезьян, связанную с тату-салоном

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На юге Испании, в Андалусии, выявили вспышку оспы обезьян, передает агентство Europa Press.
Органы здравоохранения обнаружили по меньшей мере 12 случаев заражения оспой обезьян, которые связаны с салоном, занимающимся татуировками, микропигментацией и пирсингом в муниципалитете Сан-Фернандо в провинции Кадис.
"Выявлена ​​вспышка из 12 случаев оспы обезьян, связанная с тату-салоном в Сан-Фернандо", — говорится в сообщении агентства.
Заведение проинспектировали и в качестве превентивной меры закрыли. Власти начали эпидемиологическое расследование и ищут людей, контактировавших с заболевшими.
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В субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где опасность высока.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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В миреТедрос Адханом ГебрейесусЕвропаВОЗОспа обезьян
 
 
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