20:44 25.07.2022 (обновлено: 22:25 25.07.2022)
В МИД Румынии назвали взгляды премьера Венгрии по Украине неадекватными
Глава МИД Румынии Адреску: Бухарест не разделяет "неадекватные взгляды" Орбана по Украине
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску подверг критике недавнее выступление премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что Бухарест не разделяет "неадекватные взгляды", затрагивающие европейскую солидарность и поддержку Украины.
"Каждое государство определяет свои позиции по международным вопросам так, как считает нужным, но, как известно, Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, от которых мы явно дистанцируемся, поскольку они затрагивают европейскую солидарность в отношении акции в поддержку Украины", — сказал он в эфире телеканала Digi 24.
По его словам, в субботнем выступлении Орбан повторил мнения, озвученные ранее венгерскими официальными лицами, однако "прискорбно, что такие идеи распространяются с территории Румынии в сложном глобальном контексте, с которым всем приходится сталкиваться".
Орбан 23 июля выступил на мероприятии в румынском городе Бэиле-Тушнад, которое организовало венгерское сообщество Румынии. В частности, он отметил, что "санкции не пошатнули Москву" и "если бы в решающий момент президентом США был Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель", то конфликт с Украиной бы никогда не начался. По словам венгерского премьера, "вполне может быть, что эта война демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то, <...> и в дверь постучится многополярный миропорядок".
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