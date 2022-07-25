https://ria.ru/20220725/orban-1804898122.html

В МИД Румынии назвали взгляды премьера Венгрии по Украине неадекватными

В МИД Румынии назвали взгляды премьера Венгрии по Украине неадекватными - РИА Новости, 25.07.2022

В МИД Румынии назвали взгляды премьера Венгрии по Украине неадекватными

Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску подверг критике недавнее выступление премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что Бухарест не разделяет... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:44

2022-07-25T20:44

2022-07-25T22:25

в мире

румыния

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сша

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ангела меркель

виктор орбан

венгрия

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КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску подверг критике недавнее выступление премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что Бухарест не разделяет "неадекватные взгляды", затрагивающие европейскую солидарность и поддержку Украины.По его словам, в субботнем выступлении Орбан повторил мнения, озвученные ранее венгерскими официальными лицами, однако "прискорбно, что такие идеи распространяются с территории Румынии в сложном глобальном контексте, с которым всем приходится сталкиваться".Орбан 23 июля выступил на мероприятии в румынском городе Бэиле-Тушнад, которое организовало венгерское сообщество Румынии. В частности, он отметил, что "санкции не пошатнули Москву" и "если бы в решающий момент президентом США был Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель", то конфликт с Украиной бы никогда не начался. По словам венгерского премьера, "вполне может быть, что эта война демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то, <...> и в дверь постучится многополярный миропорядок".Орбан выразил сожаление, что снова после Второй мировой войны наступило время, когда Европа не имеет права голоса в важных вопросах безопасности, а решения принимают Америка и Россия.

https://ria.ru/20220723/orban-1804502184.html

румыния

украина

сша

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в мире, румыния, украина, сша, дональд трамп, ангела меркель, виктор орбан, венгрия