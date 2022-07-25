https://ria.ru/20220725/operatsiya-1804705901.html

Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов

Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022

Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов

Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:27

2022-07-25T09:27

2022-07-25T09:29

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/podrobnosti-1804704957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, великобритания, фсб