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Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022
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Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов
Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов - РИА Новости, 25.07.2022
Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов
Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:27
2022-07-25T09:29
в мире
украина
великобритания
фсб
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, украина, великобритания, фсб
Материал дополняется
09:27 25.07.2022 (обновлено: 09:29 25.07.2022)
 
Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов

ФСБ: британские спецслужбы поддерживали украинскую операцию по угону российских самолетов

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
09:19В России
ФСБ раскрыла подробности сорванных планов разведки Украины угнать самолет
"Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
 
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