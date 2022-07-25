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09:27 25.07.2022 (обновлено: 09:29 25.07.2022)
Британия поддерживала украинскую операцию по угону российских самолетов
ФСБ: британские спецслужбы поддерживали украинскую операцию по угону российских самолетов
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
"Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".