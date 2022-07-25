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Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля - РИА Новости, 25.07.2022
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Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля - РИА Новости, 25.07.2022
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля
Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:18
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совет безопасности оон
в мире
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."В пятницу ожидается заседание СБ ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.По его словам, конкретную тематику и список докладчиков председатель Совбеза не сообщал.
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оон, совет безопасности оон, в мире, украина
17:18 25.07.2022 (обновлено: 17:22 25.07.2022)
 
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля

Источник сообщил о запланированном на 29 июля заседании Совбеза ООН по Украине

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 июл - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"В пятницу ожидается заседание СБ ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.
По его словам, конкретную тематику и список докладчиков председатель Совбеза не сообщал.
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