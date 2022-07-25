https://ria.ru/20220725/oon-1804839720.html
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля - РИА Новости, 25.07.2022
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля
Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:18
2022-07-25T17:18
2022-07-25T17:22
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."В пятницу ожидается заседание СБ ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.По его словам, конкретную тематику и список докладчиков председатель Совбеза не сообщал.
https://ria.ru/20220715/oon-1802745183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, совет безопасности оон, в мире, украина
17:18 25.07.2022 (обновлено: 17:22 25.07.2022)
Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля
Источник сообщил о запланированном на 29 июля заседании Совбеза ООН по Украине