https://ria.ru/20220725/oon-1804839720.html

Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля

Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля - РИА Новости, 25.07.2022

Источник анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 29 июля

Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:18

2022-07-25T17:18

2022-07-25T17:22

оон

совет безопасности оон

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg

ООН, 25 июл - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."В пятницу ожидается заседание СБ ООН по ситуации на Украине", - сказал собеседник агентства.По его словам, конкретную тематику и список докладчиков председатель Совбеза не сообщал.

https://ria.ru/20220715/oon-1802745183.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, совет безопасности оон, в мире, украина