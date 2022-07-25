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Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента
Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента - РИА Новости, 25.07.2022
Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента
Уровень смертности онкобольных в России снизился на 4,5% за три года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:47
2022-07-25T19:47
2022-07-25T19:48
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уровень смертности онкобольных в России снизился на 4,5% за три года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Подводя сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь.... Первое, конечно, - это снижение показателей смертности населения от (онкологических) новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.Он также рассказал о повышении эффективности терапии и выживаемости пациентов с раковыми заболеваниями."Еще одна цифра такая говорящая очень о многом, об эффективности терапии - это 8,6% - снижение одногодичной летальности у пациентов со злокачественными образованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями", - отметил Мурашко.Также министр здравоохранения указал, что увеличилось количество пациентов, у которых онкологию выявили на ранних стадиях - первой и второй.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
19:47 25.07.2022 (обновлено: 19:48 25.07.2022)
Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента
Мурашко: уровень смертности онкобольных снизился на 4,5 процента за три года