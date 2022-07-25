https://ria.ru/20220725/onkobolnye-1804886828.html

Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента

Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента - РИА Новости, 25.07.2022

Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5 процента

Уровень смертности онкобольных в России снизился на 4,5% за три года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:47

2022-07-25T19:47

2022-07-25T19:48

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уровень смертности онкобольных в России снизился на 4,5% за три года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Подводя сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь.... Первое, конечно, - это снижение показателей смертности населения от (онкологических) новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.Он также рассказал о повышении эффективности терапии и выживаемости пациентов с раковыми заболеваниями."Еще одна цифра такая говорящая очень о многом, об эффективности терапии - это 8,6% - снижение одногодичной летальности у пациентов со злокачественными образованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями", - отметил Мурашко.Также министр здравоохранения указал, что увеличилось количество пациентов, у которых онкологию выявили на ранних стадиях - первой и второй.

https://ria.ru/20220714/lekarstva-1802371846.html

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