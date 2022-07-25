13:41 25.07.2022 (обновлено: 13:50 25.07.2022)
Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке"
Источник: удар по военной инфраструктуре порта Одессы не помешал "продуктовой сделке"
© AP Photo / Odesa City Hall Press OfficeЛиквидация пожара в порту Одессы
© AP Photo / Odesa City Hall Press Office
Ликвидация пожара в порту Одессы
СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", ситуация отслеживается, заявил РИА Новости источник.
Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имеются ли препятствия для выполнения стамбульских договорённостей после удара по украинским военным портам в порту Одессы.
"Ситуация отслеживается", - добавил собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.