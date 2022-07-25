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Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке" - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/odessa-1804773296.html
Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке"
Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке" - РИА Новости, 25.07.2022
Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке"
Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", ситуация отслеживается, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:41
2022-07-25T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
россия
стамбул
оон
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СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", ситуация отслеживается, заявил РИА Новости источник.Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имеются ли препятствия для выполнения стамбульских договорённостей после удара по украинским военным портам в порту Одессы."Ситуация отслеживается", - добавил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220724/odessa-1804611210.html
https://ria.ru/20220725/odessa-1804746625.html
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в мире, одесса, украина, россия, стамбул, оон
13:41 25.07.2022 (обновлено: 13:50 25.07.2022)
 
Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке"

Источник: удар по военной инфраструктуре порта Одессы не помешал "продуктовой сделке"

© AP Photo / Odesa City Hall Press OfficeЛиквидация пожара в порту Одессы
Ликвидация пожара в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Odesa City Hall Press Office
Ликвидация пожара в порту Одессы
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", ситуация отслеживается, заявил РИА Новости источник.
Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кадры пуска ракет по украинским военным целям в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 12:39Специальная военная операция на Украине
В порту Одессы уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon
"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имеются ли препятствия для выполнения стамбульских договорённостей после удара по украинским военным портам в порту Одессы.
"Ситуация отслеживается", - добавил собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
Удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаРоссияСтамбулООН
 
 
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