https://ria.ru/20220725/odessa-1804773296.html

Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке"

Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке" - РИА Новости, 25.07.2022

Источник: удар по военным в порту Одессы не помешал "продуктовой сделке"

Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", ситуация отслеживается, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:41

2022-07-25T13:41

2022-07-25T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

россия

стамбул

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804611695_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_8d86fbd60163a7a109176ae1db66bb6e.jpg

СТАМБУЛ, 25 июл – РИА Новости. Удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не создал препятствий выполнению "продуктовой сделки", ситуация отслеживается, заявил РИА Новости источник.Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имеются ли препятствия для выполнения стамбульских договорённостей после удара по украинским военным портам в порту Одессы."Ситуация отслеживается", - добавил собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220724/odessa-1804611210.html

https://ria.ru/20220725/odessa-1804746625.html

одесса

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, россия, стамбул, оон