https://ria.ru/20220725/odessa-1804746625.html

Удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна, заявил Песков

Удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022

Удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна, заявил Песков

Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:12

2022-07-25T12:12

2022-07-25T12:12

специальная военная операция на украине

россия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минобороны РФ сообщило в воскресенье о том, что ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon."Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - сказал Песков журналистам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/minoborony-1804611932.html

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Варвара Скокшина

россия, одесса, украина, вмф рф, оон, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента)