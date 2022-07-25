https://ria.ru/20220725/obstrel-1804868690.html

ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области

ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области - РИА Новости, 25.07.2022

ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел приграничного села Алексеевка прекратился. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:53

2022-07-25T18:53

2022-07-25T19:34

специальная военная операция на украине

происшествия

алексеевка

украина

россия

курская область

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел приграничного села Алексеевка прекратился.Ранее Старовойт заявил о прицельном минометном огне украинских войск по вышке связи в населенном пункте.На прошлой неделе националисты вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html

https://ria.ru/20220717/vystrely-1803100870.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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