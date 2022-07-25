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ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области - РИА Новости, 25.07.2022
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ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области
ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области - РИА Новости, 25.07.2022
ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел приграничного села Алексеевка прекратился. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:53
2022-07-25T19:34
специальная военная операция на украине
происшествия
алексеевка
украина
россия
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел приграничного села Алексеевка прекратился.Ранее Старовойт заявил о прицельном минометном огне украинских войск по вышке связи в населенном пункте.На прошлой неделе националисты вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html
https://ria.ru/20220717/vystrely-1803100870.html
алексеевка
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происшествия, алексеевка, украина, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, белгородская область, владимир путин
18:53 25.07.2022 (обновлено: 19:34 25.07.2022)
 
ВСУ обстреляли село Алексеевка в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил, что обстрел села Алексеевка прекратился

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрел приграничного села Алексеевка прекратился.

"Никто не пострадал. Разрушений нет", — также написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Старовойт заявил о прицельном минометном огне украинских войск по вышке связи в населенном пункте.
На прошлой неделе националисты вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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