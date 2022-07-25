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Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Минеральный - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804853850.html
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Минеральный
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Минеральный - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Минеральный
Украинские войска в 17.10 мск выпустили по Минеральному шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:05
2022-07-25T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 мск выпустили по Минеральному шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска спустя две минуты открыли огонь по Ясиноватой, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Минерального со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804802772.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, вооруженные силы украины
18:05 25.07.2022
 
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Минеральный

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь
Украинские военнослужащие ведут огонь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 мск выпустили по Минеральному шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска спустя две минуты открыли огонь по Ясиноватой, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Минерального со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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