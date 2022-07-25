17:52 25.07.2022 (обновлено: 18:57 25.07.2022)
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле находящегося на границе с Украиной села Алексеевка.
"Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет", — также написал он в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе украинские войска вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.