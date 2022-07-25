Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/obstrel-1804849193.html
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском - РИА Новости, 25.07.2022
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле находящегося на границе с Украиной села Алексеевка. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:52
2022-07-25T18:57
специальная военная операция на украине
курская область
алексеевка
глушковский район
происшествия
роман старовойт
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле находящегося на границе с Украиной села Алексеевка.На прошлой неделе украинские войска вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html
курская область
алексеевка
глушковский район
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, алексеевка, глушковский район, происшествия, роман старовойт, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:52 25.07.2022 (обновлено: 18:57 25.07.2022)
 
ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле находящегося на границе с Украиной села Алексеевка.

"Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет", — также написал он в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе украинские войска вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
09:53Специальная военная операция на Украине
После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексеевкаГлушковский районПроисшествияРоман СтаровойтРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала