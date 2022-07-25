https://ria.ru/20220725/obstrel-1804849193.html

ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском

ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском - РИА Новости, 25.07.2022

ВСУ обстреливают из минометов вышку связи в селе Алексеевка под Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле находящегося на границе с Украиной села Алексеевка. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:52

2022-07-25T17:52

2022-07-25T18:57

специальная военная операция на украине

курская область

алексеевка

глушковский район

происшествия

роман старовойт

россия

украина

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле находящегося на границе с Украиной села Алексеевка.На прошлой неделе украинские войска вели артиллерийский обстрел приграничных объектов в Курской области, в частности международного автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные ответным огнем подавили позиции ВСУ, однако из-за повреждений ЛЭП без электроснабжения остались три населенных пункта.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html

курская область

алексеевка

глушковский район

россия

украина

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Кирилл Волков

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