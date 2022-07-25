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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2022
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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:45
2022-07-25T10:32
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в мире
украина
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 8.50 мск обстреляли Кировский район снарядами калибром 152 миллиметра.
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в мире, украина
09:45 25.07.2022 (обновлено: 10:32 25.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР
Машина МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
09:53Специальная военная операция на Украине
После обстрела Красного Луча нашли неразорвавшиеся ракеты для РСЗО HIMARS
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 8.50 мск обстреляли Кировский район снарядами калибром 152 миллиметра.
 
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