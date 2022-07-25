https://ria.ru/20220725/obstrel-1804709943.html

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:45

2022-07-25T09:45

2022-07-25T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 8.50 мск обстреляли Кировский район снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина