https://ria.ru/20220725/obstrel-1804709943.html
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:45
2022-07-25T09:45
2022-07-25T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 8.50 мск обстреляли Кировский район снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220725/donbass-1804712570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
09:45 25.07.2022 (обновлено: 10:32 25.07.2022)
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра