https://ria.ru/20220725/oborudovanie-1804846090.html

Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР

Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022

Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР

Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:42

2022-07-25T17:42

2022-07-25T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

краматорск

европа

снг

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101843/69/1018436904_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_ce1b7d5ab3afc33ec8ad13cb5bd8a4e2.jpg

ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой Народной республики, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Парламент Украины на прошлой неделе принял постановление, разрешающее принудительно изъять имущество Новокраматорского машиностроительного завода в связи с возможной потерей контроля территории в городе Краматорске.НКМЗ - крупнейшее в Европе предприятие индивидуального тяжелого машиностроения. Специализируется на производстве прокатного, металлургического и горнодобывающего оборудования. География поставок охватывает 79 стран, среди которых Франция, Италия, Польша и страны СНГ.

https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html

украина

краматорск

европа

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, краматорск, европа, снг, ситуация в днр и лнр, донбасс