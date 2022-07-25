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Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР
Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:42
2022-07-25T17:42
2022-07-25T17:42
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой Народной республики, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Парламент Украины на прошлой неделе принял постановление, разрешающее принудительно изъять имущество Новокраматорского машиностроительного завода в связи с возможной потерей контроля территории в городе Краматорске.НКМЗ - крупнейшее в Европе предприятие индивидуального тяжелого машиностроения. Специализируется на производстве прокатного, металлургического и горнодобывающего оборудования. География поставок охватывает 79 стран, среди которых Франция, Италия, Польша и страны СНГ.
https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html
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в мире, украина, краматорск, европа, снг, ситуация в днр и лнр, донбасс
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские власти вывозят оборудование с Новокраматорского завода