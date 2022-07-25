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Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/oborudovanie-1804846090.html
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР
Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:42
2022-07-25T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
краматорск
европа
снг
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой Народной республики, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Парламент Украины на прошлой неделе принял постановление, разрешающее принудительно изъять имущество Новокраматорского машиностроительного завода в связи с возможной потерей контроля территории в городе Краматорске.НКМЗ - крупнейшее в Европе предприятие индивидуального тяжелого машиностроения. Специализируется на производстве прокатного, металлургического и горнодобывающего оборудования. География поставок охватывает 79 стран, среди которых Франция, Италия, Польша и страны СНГ.
https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html
украина
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в мире, украина, краматорск, европа, снг, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:42 25.07.2022
 
Власти Украины вывозят оборудование с завода в Краматорске, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что украинские власти вывозят оборудование с Новокраматорского завода

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Власти Украины вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на контролируемой Киевом территории Донецкой Народной республики, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
"Мы сейчас видели и читали информацию о том, что имущество "НКМЗ" (Новокраматорского машиностроительного завода – ред.) фактически национализировано и фактически вывозится оттуда. Уничтожаются предприятия, которые находятся на этой территории. Точно также как уничтожаются наши предприятия", - сказал Бердичевский.
Парламент Украины на прошлой неделе принял постановление, разрешающее принудительно изъять имущество Новокраматорского машиностроительного завода в связи с возможной потерей контроля территории в городе Краматорске.
НКМЗ - крупнейшее в Европе предприятие индивидуального тяжелого машиностроения. Специализируется на производстве прокатного, металлургического и горнодобывающего оборудования. География поставок охватывает 79 стран, среди которых Франция, Италия, Польша и страны СНГ.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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