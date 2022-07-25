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АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Legend - РИА Новости, 25.07.2022
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Legend
АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Legend - РИА Новости, 25.07.2022
АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Legend
Начинаются продажи обновленного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic'22, его стоимость составит от 647 600 рублей по госпрограмме... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:09
2022-07-25T12:09
экономика
авто
автоваз
lada
ваз 2121
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Начинаются продажи обновленного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic'22, его стоимость составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования, сообщает "АвтоВАЗ"."Lada объявляет о начале продаж трёхдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования", - говорится в сообщении.Lada Niva Legend в комплектации Classic'22 включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера и аудиоподготовку. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач."Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей Lada, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic'22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря государственной программе льготного кредитования, ценовое предложение на Lada Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей", - отметил вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин."Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva – внедорожника Travel", - добавил он.
https://ria.ru/20220415/niva-45-1783063170.html
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экономика, авто, автоваз, lada, ваз 2121
12:09 25.07.2022
 
АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Legend

АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Niva Legend в новой комплектации Classic'22

© Фото : LadaАвтомобиль Lada Niva Legend
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Lada
Автомобиль Lada Niva Legend. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Начинаются продажи обновленного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic'22, его стоимость составит от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования, сообщает "АвтоВАЗ".
"Lada объявляет о начале продаж трёхдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования", - говорится в сообщении.
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Lada Niva Legend в комплектации Classic'22 включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера и аудиоподготовку. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.
"Мы рады расширить выбор представленных в продаже автомобилей Lada, возобновив производство нашего легендарного внедорожника в комплектации Classic'22. Lada Niva Legend представляет собой уникальную комбинацию проходимости, дизайна, комфорта и оснащения. А благодаря государственной программе льготного кредитования, ценовое предложение на Lada Niva Legend является уникальным по доступности на рынке полноприводных автомобилей", - отметил вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин.
"Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva – внедорожника Travel", - добавил он.
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