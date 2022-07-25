https://ria.ru/20220725/nato-1804874135.html

В порт Таллина прибыли корабли НАТО

В порт Таллина прибыли корабли НАТО - РИА Новости, 25.07.2022

В порт Таллина прибыли корабли НАТО

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в понедельник прибыли с визитом в Таллин, чтобы продемонстрировать присутствие альянса в Балтийском море, а РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:02

2022-07-25T19:02

2022-07-25T19:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл - РИА Новости. Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в понедельник прибыли с визитом в Таллин, чтобы продемонстрировать присутствие альянса в Балтийском море, а также пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны."Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками", - цитирует пресс-служба заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана - Элиаса Сельямаа.Первые два корабля - голландский штабной корабль, который также является и флагманом группы, - HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real, пришвартовались в Старом порту Таллина. Третий корабль, британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга под Таллином.Командиры кораблей встретятся с руководством Сил обороны Эстонии, а экипажи пополнят запасы и подготовятся к следующим заданиям, отмечает пресс-служба.Первая постоянная военно-морская группа НАТО - одна из четырех постоянных групп ВМС альянса. Эта группа в составе сил быстрого реагирования НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион.

https://ria.ru/20220725/ucheniya-1804838224.html

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в мире, таллин, эстония, нато