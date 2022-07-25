https://ria.ru/20220725/moskvina-1804913214.html
Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина
Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина - РИА Новости, 25.07.2022
Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина
Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции, сообщил в соцсетях ее муж Сергей Шолохов. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:34
2022-07-25T23:34
2022-07-25T23:40
культура
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804912783_0:114:2160:1329_1920x0_80_0_0_24621f6f1a4626c75660b5e38fd4ad4a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции, сообщил в соцсетях ее муж Сергей Шолохов.Татьяна Москвина родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде. После окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа до 2000 года работала в этом институте научным сотрудником. У нее вышло множество публикаций в научных сборниках, театральных журналах и газетах. Она заведовала отделом культуры газеты "Аргументы недели", была обозревателем "Радио России — Культура", вела программу "Москвинские новости", телепередачи.Также она была драматургом и главным редактором журнала "Время культуры. Петербург". Москвина —автор пьес "Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.", "Па-де-де", "Одна женщина", "Рождение богов" и других. Москвина дважды получила премию "Золотое перо Санкт-Петербурга" — в 2000 и 2003 годах.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804912783_120:0:2041:1441_1920x0_80_0_0_02dd17a4d0168cfc29a3805a5989a053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург
23:34 25.07.2022 (обновлено: 23:40 25.07.2022)
Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина
В Санкт-Петербурге умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции, сообщил в соцсетях ее муж Сергей Шолохов.
"Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина", — написал Шолохов.
Татьяна Москвина родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде
. После окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа до 2000 года работала в этом институте научным сотрудником. У нее вышло множество публикаций в научных сборниках, театральных журналах и газетах. Она заведовала отделом культуры газеты "Аргументы недели", была обозревателем "Радио России — Культура", вела программу "Москвинские новости", телепередачи.
Также она была драматургом и главным редактором журнала "Время культуры. Петербург". Москвина —автор пьес "Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.", "Па-де-де", "Одна женщина", "Рождение богов" и других. Москвина дважды получила премию "Золотое перо Санкт-Петербурга" — в 2000 и 2003 годах.