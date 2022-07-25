https://ria.ru/20220725/moskvina-1804913214.html

Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина

Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина - РИА Новости, 25.07.2022

Умерла журналистка и писательница Татьяна Москвина

Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции, сообщил в соцсетях ее муж Сергей Шолохов. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:34

2022-07-25T23:34

2022-07-25T23:40

культура

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Журналистка и писательница Татьяна Москвина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после операции, сообщил в соцсетях ее муж Сергей Шолохов.Татьяна Москвина родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде. После окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа до 2000 года работала в этом институте научным сотрудником. У нее вышло множество публикаций в научных сборниках, театральных журналах и газетах. Она заведовала отделом культуры газеты "Аргументы недели", была обозревателем "Радио России — Культура", вела программу "Москвинские новости", телепередачи.Также она была драматургом и главным редактором журнала "Время культуры. Петербург". Москвина —автор пьес "Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.", "Па-де-де", "Одна женщина", "Рождение богов" и других. Москвина дважды получила премию "Золотое перо Санкт-Петербурга" — в 2000 и 2003 годах.

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