https://ria.ru/20220725/momoa-1804730150.html

Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию

Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию - РИА Новости, 25.07.2022

Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию

Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию в Калифорнии, передает TMZ. Актеру не понадобилась помощь медиков, он смог самостоятельно вернуться в машину. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:27

2022-07-25T11:27

2022-07-25T14:31

знаменитости

джейсон момоа

шоу-бизнес

культура

новости культуры

происшествия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737605422_0:0:1978:1112_1920x0_80_0_0_e8f678d91f7cb24b380d706606609166.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию в Калифорнии, передает TMZ. Актеру не понадобилась помощь медиков, он смог самостоятельно вернуться в машину.Сообщается, что на повороте мотоциклист выехал на полосу Момоа, врезался в лобовую часть его Oldsmobile 1970 и "отлетел в сторону". К счастью, виновник происшествия смог приземлиться на ноги.Мотоциклиста отвезли в больницу с незначительными повреждениями.Широкую известность и любовь зрителей Момоа принесла роль в сериале "Игра престолов" и "Аквамене". Ранее актер объявил о разводе с женой после 16 лет отношений.

https://ria.ru/20220206/slava-1770672820.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джейсон момоа, шоу-бизнес, новости культуры, происшествия, дтп