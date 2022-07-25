https://ria.ru/20220725/momoa-1804730150.html
Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию
Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию - РИА Новости, 25.07.2022
Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию
Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию в Калифорнии, передает TMZ. Актеру не понадобилась помощь медиков, он смог самостоятельно вернуться в машину. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:27
2022-07-25T11:27
2022-07-25T14:31
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию в Калифорнии, передает TMZ. Актеру не понадобилась помощь медиков, он смог самостоятельно вернуться в машину.Сообщается, что на повороте мотоциклист выехал на полосу Момоа, врезался в лобовую часть его Oldsmobile 1970 и "отлетел в сторону". К счастью, виновник происшествия смог приземлиться на ноги.Мотоциклиста отвезли в больницу с незначительными повреждениями.Широкую известность и любовь зрителей Момоа принесла роль в сериале "Игра престолов" и "Аквамене". Ранее актер объявил о разводе с женой после 16 лет отношений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, джейсон момоа, шоу-бизнес, новости культуры, происшествия, дтп
11:27 25.07.2022 (обновлено: 14:31 25.07.2022)
Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию
Актер Джейсон Момоа попал в автомобильную аварию с мотоциклистом в Калифорнии