https://ria.ru/20220113/razvod-1767620266.html

Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений

Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений - РИА Новости, 13.01.2022

Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений

Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил в Instagram о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:51

2022-01-13T11:51

2022-01-13T11:51

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил в Instagram о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет отношений. Актер отметил, что вместе с женой решил поделиться этой новостью со всеми, чтобы в дальнейшем они могли жить "честно и достойно".Ранее актер рассказывал, что влюбился в Боне в 1980-х годах. Тогда Аквамену было восемь лет, и он впервые увидел будущую супругу по телевизору в комедийном сериале "Шоу Косби" (актриса старше Момоа на 12 лет). Однако романтические отношения между ними начались только в 2005 году. В 2017 они поженились.Джейсон Момоа и Лиза Боне воспитывает двоих детей: сына Накоа и дочь Лолу. Актер также стал отчимом голливудской актрисы Зои Кравиц.

https://ria.ru/20210912/kino-1747076510.html

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звезды, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, джейсон момоа