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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220113/razvod-1767620266.html
Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений
Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений - РИА Новости, 13.01.2022
Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений
Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил в Instagram о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:51
2022-01-13T11:51
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил в Instagram о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет отношений. Актер отметил, что вместе с женой решил поделиться этой новостью со всеми, чтобы в дальнейшем они могли жить "честно и достойно".Ранее актер рассказывал, что влюбился в Боне в 1980-х годах. Тогда Аквамену было восемь лет, и он впервые увидел будущую супругу по телевизору в комедийном сериале "Шоу Косби" (актриса старше Момоа на 12 лет). Однако романтические отношения между ними начались только в 2005 году. В 2017 они поженились.Джейсон Момоа и Лиза Боне воспитывает двоих детей: сына Накоа и дочь Лолу. Актер также стал отчимом голливудской актрисы Зои Кравиц.
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звезды, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, джейсон момоа
11:51 13.01.2022
 
Джейсон Момоа объявил о разводе с женой после 16 лет отношений

Джейсон Момоа объявил о разводе с Лизой Боне после 16 лет отношений

© AFP 2021 / Getty Images / Kevork DjansezianДжейсон Момоа и Лиза Боне
Джейсон Момоа и Лиза Боне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Getty Images / Kevork Djansezian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в супергеройском блокбастере "Аквамен", объявил в Instagram о расставании со своей супругой Лизой Боне после 16 лет отношений.

"Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями— мы расстаемся", — написал Момоа.

Актер отметил, что вместе с женой решил поделиться этой новостью со всеми, чтобы в дальнейшем они могли жить "честно и достойно".
"Любовь между нами продолжается, но будет развиваться в том направлении, в котором захочет. Мы освобождаем друг друга", — добавил Джейсон Момоа.
Ранее актер рассказывал, что влюбился в Боне в 1980-х годах. Тогда Аквамену было восемь лет, и он впервые увидел будущую супругу по телевизору в комедийном сериале "Шоу Косби" (актриса старше Момоа на 12 лет). Однако романтические отношения между ними начались только в 2005 году. В 2017 они поженились.
Джейсон Момоа и Лиза Боне воспитывает двоих детей: сына Накоа и дочь Лолу. Актер также стал отчимом голливудской актрисы Зои Кравиц.
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