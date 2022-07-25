https://ria.ru/20220725/moldaviya-1804897046.html

Коммунисты Молдавии обвинили власти в политических репрессиях

Коммунисты Молдавии обвинили власти в политических репрессиях - РИА Новости, 25.07.2022

Коммунисты Молдавии обвинили власти в политических репрессиях

Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ), возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, обвинила действующую власть "в политических репрессиях". РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:36

2022-07-25T20:36

2022-07-25T20:41

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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов (ПКРМ), возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, обвинила действующую власть "в политических репрессиях".Ранее районный суд Кишинева арестовал вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер. "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью."Жители Молдавии с глубокой озабоченностью и тревогой наблюдают за тем, как правящий антинародный режим раскручивает маховик политических репрессий. Многочисленные уголовные дела, возбужденные против членов Партии социалистов, гонения против партии "Шор", запрет на участие оппозиции в передачах на государственном канале "Молдова 1", игнорирование проектов парламентской оппозиции, однобокое и тенденциозное освещение деятельности оппозиции медийными источниками подчиненные власти, – безусловно, звенья одной цепи", - говорится в заявлении ПКРМ.Коммунисты отмечают политический характер дела Таубер."Задержание Таубер, ее арест с содержанием в СИЗО №13, где отбывают наказание бандиты, грабители, насильники и убийцы, на наш взгляд, абсолютно неадекватны. Мы выражаем решительный протест в связи с инквизиторскими методами, применяемыми в отношении наиболее активных представителей левой оппозиции. Требуем также срочного освобождения политика", - говорится в декларации.ПКРМ считает, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" под предлогом расследования "резонансных дел" на самом деле "зачищает политическое поле", чтобы сбить нарастающую в обществе протестную волну, раздробить и зачистить левое политическое поле, взрастить на нем "удобных" оппонентов"."Сегодня чтобы прослыть преступником, надо всего лишь выражать свою гражданскую позицию, критиковать власть, участвовать в акциях протеста. Власть бесит нарастающая популярность левых оппозиционных партий, в том числе партии "Шор", - заявили коммунисты.Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия "Шор" на центральной площади Кишинева."Шор" организовала и провела 19 июня в центре Кишинева протест под лозунгом "Новая жизнь". В акции приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали недовольство ростом цен и бездействием власти.Накануне полицейские не позволили организаторам установить сцену для выступающих. Как заявила тогда Таубер, партия "Шор" планировала разделить сцену с организаторами концерта, который планировался после протеста. Сам концерт должен был пройти с участием российских исполнителей - Филиппа Киркорова, Давы, Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для сцены.

https://ria.ru/20220707/sotsialisty-1800898258.html

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, владимир воронин